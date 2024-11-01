30歲資產沒有100萬合格嗎？ 小弱肌「用年薪計算標準是這樣」：投資0050或006208

30歲應該有多少存款，沒有一桶金你會焦慮嗎？

大家好我是小弱肌；不知道你有沒有想過30歲前應該要存到多少錢才算及格呢？這個問題問10個人可能會有10個不同的答案，其實很難有一定的標準...

不過如果要訂出一個數字的話我會認定是你年薪的1~2倍，並且有3~6個月的預備金會是最好的。

我們以年薪40萬 每月最低花費2萬元計算

40萬*2+2萬*6=92萬 96萬就是在上述條件下，30歲前的存款的參考數字

如果還沒做到怎麼辦呢？這裡給你4個小建議

1.設定理財計畫

薪水減去投資及儲蓄＝可以花費的錢（我會將每月儲蓄率定在40％）。

2.設定投資計畫

一開始可以挑選ETF來做投資，像006208、0050或SPY這類市值型的ETF。

在未清楚該怎麼投資時先將債務優先償還，即使是學貸這類低率的貸款也是如此喔！

4.建立預備金

不一定要先存好預備金才能投資，我認為兩者可以同時並行。

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