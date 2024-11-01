30歲資產沒有100萬合格嗎？ 小弱肌「用年薪計算標準是這樣」：投資0050或006208
30歲應該有多少存款，沒有一桶金你會焦慮嗎？
大家好我是小弱肌；不知道你有沒有想過30歲前應該要存到多少錢才算及格呢？這個問題問10個人可能會有10個不同的答案，其實很難有一定的標準...
不過如果要訂出一個數字的話我會認定是你年薪的1~2倍，並且有3~6個月的預備金會是最好的。
我們以年薪40萬 每月最低花費2萬元計算
40萬*2+2萬*6=92萬
96萬就是在上述條件下，30歲前的存款的參考數字
如果還沒做到怎麼辦呢？這裡給你4個小建議
1.設定理財計畫
薪水減去投資及儲蓄＝可以花費的錢（我會將每月儲蓄率定在40％）。
2.設定投資計畫
一開始可以挑選ETF來做投資，像006208、0050或SPY這類市值型的ETF。
3.避免債務
在未清楚該怎麼投資時先將債務優先償還，即使是學貸這類低率的貸款也是如此喔！
4.建立預備金
不一定要先存好預備金才能投資，我認為兩者可以同時並行。
◎本文內容已獲 小弱肌理財中 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言