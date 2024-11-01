10月零股交易排行出爐 小資族最愛這兩組財富密碼

小資存股熱度不減，觀察10月份上市櫃零股交易情況，其中台積電（2330）與擁有穩定高息配息政策的群益台灣精選高息ETF（00919）最受小資族投資人青睞，分別位居一、二名。進一步觀察前十大排行中，僅台積電與鴻海（2317）個股上榜，其他8檔都是ETF，以台股高息ETF占4檔最多，顯示出台股高息ETF仍是小資族最愛。

市場法人表示，台股高息ETF投資熱，讓存股族為之瘋狂，在現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的效益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股近期表現相當震盪，要把握估值調整所帶來的投資機會，可考慮在股市出現估值調整時逢低加碼。存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本，建議投資人可以善用「定期定額」及「逢低加碼」策略。

謝明志說，中長線而言，台股基本面有支撐，投資策略仍為逢低分批布局，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。 10月盤中零股成交量排行前十。（資料來源:CMONEY、2024/10/30）

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