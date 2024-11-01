0050買在「200元歷史高點」會套慘？ 懶錢包：這檔ETF其實無所謂的高低點

2024年台積電大顯神威，市值型ETF大大受益，以「高含積量」聞名的元大台灣50（0050）跟著大風漲上天，股價一路飆升...兩年多年套在140、150「山頂」的投資人一一解套，還倒賺了不少。

畢竟今年7月0050寫下突破200元關卡，暫時的歷史新高點。

最近這幾年伴隨著高股息ETF大軍壓進，台灣進入大存股時代，小資族、菜籃族、上班族、退休族，不分男女老少，感覺人人都在瘋高股息，甚至財經新聞和網路論壇討論的是高配息、高殖利率，買幾張可以月領1、2、3、5、10萬。

0050是台灣ETF始祖，長期表現是相當不錯，不過這些年人氣排名是持續往下滑，並不是0050不好，事實上股東人數一直增加，速度也不慢，奈何如今高股息ETF們太逆天「群星閃耀」，配息頻率越來越快，殖利率是越來越扯，對許多人來說，這樣的「刺激」太有感。

現金股利「進帳」在心中好像等於賺錢、加薪、投資好安心，結果就是高股息規模飆更快，市值型老大排名只能退了又退。

目前來看，大概只有規模能守住，畢竟0050的資產成長很厲害，而且受益人數已不在前五，相信以台灣人熱愛領息的程度，不久的將來0005可能就會消息在排行榜上。

但在人人熱中存高股息ETF的時代，0050會是過氣的選擇嗎？對買在200元以上的朋友，需要擔心「套在高點」嗎？

0050「買在高點」怎麼辦？

對部分市值型ETF投資人來說，還是擔心買在高點，就怕自己運氣不好套在山頂賠慘慘。

1.年化報酬11.77％

投資全市場型、類大盤型ETF是一條漫長的旅程，但只要做到持續買進、持有，相信長期堅持下去會有豐碩的收穫。

0050是績優生，從2003年誕生以來和台股的走勢很相似，當然這段時間大型股又表現更好一些，報酬率969.75％，年化報酬11.77％證明了長期的恐怖成果是9.5倍以上。

假如當時投入200萬元，21年多過去...資產會超過2100萬元，這份成績單能給買台灣的指數化投資人無比信心。

但也要提醒，近年是多頭盛宴堪稱台股的黃金年代，數據拉升了一截，只看近五年的年化報酬率更是高達20％以上，剛開始投資的朋友千萬別被「驚人的報酬」沖昏頭，對未來有太過樂觀的期待。

多數人不太可能一筆資金單次全數投入，而是定期定額，從每個月領到個薪水中分配一定比例到投資上。

小懶是被動投資的堅定支持者，從0050上市起開始定期定額計畫，每月16號開始固定拿出2萬，領到股利會投入創造複利，同時遵守「長期投資」和「下跌不停扣」2條金律。

很快21個四季過去，投入本金512萬元，一共賺了1891萬元，最終資產會累積到2403萬，總報酬是369.36％；即便領到股利沒有再投入，依然還是有高達1891萬多元。

3.便宜價、昂貴價？

有些人認為0050目前在歷史高點附近，買了昂貴價可能要在山頂吹好一陣子冷風，反過來說，如果能在大跌時下手，買在便宜價上漲豈不是能賺更多？但是0050真的有所謂的高點跟低點嗎？

去年0050淨值有到122元，而在當時買在「歷史高點」或「相對高點」，也就是股價140-150的投資朋友來說，住進套房一至兩年難免有些難受。

但一直以來都會說，其實沒什麼好怕！畢竟從2003年成立以來，中間遇過大大小小關卡，每次下挫很快又能重新站起來，用長期的眼光看就是持續向上，與其猜測高低點、判斷股價是昂貴還是便宜...其實「現在」就是最好的投資時機。

觀察0050誕生以來每年的淨值，這樣就能知道買在「歷史高點」會怎麼樣？

會到2003年當時最貴的價格是48.60元，回頭看會覺得天啊便宜到不行！ 如果晚生幾年又超倒楣買在全球金融海嘯前72.11元的「歷史高點」，雖然的確會慘套個幾年，到08年會到空前谷底的29.24元，不過投資人就算什麼事情都不做，堅定持有終將轉虧為盈。畢竟現在如果有72元的0050可以買，人人都會搶著ALL IN吧。 快轉到最近幾年，肯定有些朋友買在120、130、140、150元，短暫體驗了山頂寒風，時至今日這些都是「便宜價」。

過去一個又一個的「高點」，一段時間後看反而成了「低點」，那麼...今年買在190甚至200元真的很高嗎？

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