00900改月配比較好嗎…股價長期破發還能進場？ 棒棒：多頭能漲但空頭不抗跌

00900宣布從季配息改成月配息，還納入收益平準金，可見以後的股利結構將會有所改變，但是目前是破發王的它，還可以入手嗎？

富邦投信在10/16悄悄地發出通知，旗下有兩檔ETF00900和00730，配息頻率將於11月正式調整為月配息，00730原本是年配息，00900原本是季配息，通通加入月配息的行列，11/28就會施行。

除此之外，還有一個重大的改變，就是納入平準金機制，不用再擔心因為規模膨脹而稀釋掉股利。

投資人可能會好奇，這兩項大改革，影響最大的是什麼，其實就是股息配發不再忽高忽低，而且每個月都有穩定的現金流進來。

仔細查閱00900上市以來所配發的股利，可以發現2022年發放最多，總共有1.35元，換算殖利率有11.61%；隔年股利往下掉到0.97元，殖利率為7.97%；今年累積了三季共1.012元、第四季還沒發，預計會超越去年的成績。

若進一步把每一季的配息拉出來看，可以發現一件很有趣的事情，那就是每年的第三季配息最高，剩下的幾季都慘兮兮。

2022年第三季配出了1.2元，第四季就降到0.15元，2023年的第三季配出了0.61元，第四季降到0.22元，2024年的第三季，也就是最近一次配息，則來到了0.792元。年底即將宣布第四季配息投資人可以不用期待，因為絕對會降到很低！

為何股息會忽大忽小呢？其實和選股邏輯設計有關

00900一年有三次換股，分別在4月、7月和12月，根據最新公司的配息結果來轉換，看到哪邊有更高的股息就馬上轉換過去，等於是有肉就先吃，第三季剛好是個股除權息旺季，當然就會配很多，畢竟市面上的個股多數採取一年一配，都集中在7、8月，就造成第三季暴力配息。

進一步來看00900每季股利收益分配組成，它最大的賣點就是股利結構100%為純股息，都沒有配發資本利得，也就是沒動用到本金。不過眼尖的人應該可以發現，最新一季打破此紀錄，股利所得不再是100%，而是只有20%，有8成全都來自於價差。

也就是說，一向強調自己是真高息，抨擊別家ETF都是價差或收益平準金的00900，近一季的配息只有0.158元來自於純股息，高達0.634元來自於資本利得，等於是打破自己長久以來真高息的地位。

其實這也無可厚非，我們從它的股價分布就可以發現，00900今年7月換股前，股價累積了不少資本利得，最高股價還來到17.07，當時的確有本錢配發價差，或許是想保留點股利留作第四季用，就以配發資本利得為主。

改成月配+納入收益平準金後，會影響到股利的發放嗎

的確，IPO就購買的人，有絕大半時間都在破發，不過到現在，總股利為3.332元，若一直堅持沒賣的人，其實已經解套。只是很不幸的，現在的股價（10/29）又再度破發了，為14.79元，真的是悲慘。

00900出生點其實不好，上市時間點在高點尾聲，不久就開始墜入空頭，也很快就破發，光是首次破發回到發行價所花費的天數，就達384天，是所有高股息ETF中回春最久的一檔。

未來00900若持續強調真高息，其實ETF破發與否影響的是「價差分配」，若收益組成持續100%用股利發放，即使長期破發，股利分配也不受影響，只要ETF有領到股利，投信就可配息。

個人研究心得

00900宣布改成月配+納入收益平準金後，解決了原有股息配發忽高忽低的情況，已持有的人更能妥善掌握穩定現金流。績效表現方面，多頭時確實能漲，但空頭時不抗跌，而市面上有太多又會漲又抗跌又高息的ETF，又有改良版的00900如00919，為何要選擇它作為自組月配息組合的清單呢？

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