20年前的5個早知道「存股該抱好不要頻繁買賣」！ 小師傅：現在就免為幾千元颱風天跑計程車
颱風天我要說說我年輕時候犯的一些錯誤
1.太晚買房（至少買一間）
到32歲才買房，明明當時已經存到頭期款，卻因為擔心房貸會背一輩子的錯誤觀念而遲遲不敢買房（看著周遭朋友買房後的資產增值，倍增的速度都相當驚人可怕）。
2.錯過槓桿機會
33歲才真正了解各種槓桿的使用，沒有好好利用本業收入＋信貸＋質押（早點學會如何靠舉債累積資產、活化現金流）。一句話，現金流做得好，貸款投資沒煩惱。
3.本業收入不高
到了27歲才開始想辦法兼職來增加收入。如果我更年輕時就努力提升本業收入、或是開拓副業、學習新專長，那麼會有更多機會增加收入。
4.投資入場太晚
27歲才踏入股市（時間是投資人的最好朋友，任何投資都是如此）。
5.存股抱不住，頻繁的買賣換標
以前我在存股時，常常16元買進，17元賣出，漲到18元又買回來，19元再賣掉，最後19.36元又買回。（現在回頭看就是在浪費時間，還增加交易成本）
要是20年前有人教我這些知識，我想現在颱風天就不用為了幾千塊出門跑車了...
◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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