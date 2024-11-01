快訊

失聯移工暴增 遣返大塞車 恐癱瘓司法系統

袖手旁觀！黎巴嫩軍和聯合國部隊為何不插手以色列進攻

昨晚7年來大台北最猛颱風夜 粉專曝原因：地形加持的錯

20年前的5個早知道「存股該抱好不要頻繁買賣」！ 小師傅：現在就免為幾千元颱風天跑計程車

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

颱風天我要說說我年輕時候犯的一些錯誤

1.太晚買房（至少買一間）

到32歲才買房，明明當時已經存到頭期款，卻因為擔心房貸會背一輩子的錯誤觀念而遲遲不敢買房（看著周遭朋友買房後的資產增值，倍增的速度都相當驚人可怕）。

2.錯過槓桿機會

33歲才真正了解各種槓桿的使用，沒有好好利用本業收入＋信貸＋質押（早點學會如何靠舉債累積資產、活化現金流）。一句話，現金流做得好，貸款投資沒煩惱。

3.本業收入不高

到了27歲才開始想辦法兼職來增加收入。如果我更年輕時就努力提升本業收入、或是開拓副業、學習新專長，那麼會有更多機會增加收入。

4.投資入場太晚

27歲才踏入股市（時間是投資人的最好朋友，任何投資都是如此）。

5.存股抱不住，頻繁的買賣換標

以前我在存股時，常常16元買進，17元賣出，漲到18元又買回來，19元再賣掉，最後19.36元又買回。（現在回頭看就是在浪費時間，還增加交易成本）

要是20年前有人教我這些知識，我想現在颱風天就不用為了幾千塊出門跑車了...

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

房產 槓桿 資產 颱風

延伸閱讀

若連最穩的00878也股利縮水怎辦？ 艾蜜莉：高股息ETF長期5-6％殖利率比較合理

高股息ETF吹降息風、00929和00919帳上虧3-5％！ 存股哥：不太擔心用股利投資0050正二

0050、006208、0056…定期投資20-30年皆能資產破千萬！個股呢？ 存股方程式：學問深奧

買00878、0056、00919…高股息ETF「套牢」了怎辦？ 小車：問自己這五個問題

相關新聞

20年前的5個早知道「存股該抱好不要頻繁買賣」！ 小師傅：現在就免為幾千元颱風天跑計程車

以前我在存股時，常常16元買進，17元賣出，漲到18元又買回來，19元再賣掉，最後19.36元又買回。（現在回頭看就是在浪費時間，還增加交易成本）

買00878、0056、00919…高股息ETF「套牢」了怎辦？ 小車：問自己這五個問題

高股息ETF相對於今年6、7月的狂潮，如今價格修正了一些，以0056為例，自7月創下42.77元的歷史新高後，一路震盪到10/30收盤價37.42元；而00878也從7月衝上至高點24.66元後，修正到22.87元；至於00919，6月攀上27.09元的高點後，逐步修正到23.26元。

0050、006208、0056…定期投資20-30年皆能資產破千萬！個股呢？ 存股方程式：學問深奧

年化報酬率5%是個很容易達成的低標，近十幾年台股與美股大盤的年化報酬率都高於5%，風險更低的VT（全球股票型ETF )的年化報酬率也不只5%，就連高息型的0056也有大約6%的水準。

10月ETF零股交易 火熱

接近美國總統投票日，投資人買進標的明顯轉變，統計10月ETF零股交易前十名，由台積電拔得頭籌，鴻海排名第四，其他八個席次...

台股原型ETF 十強 贏大盤

美國大選進入倒數，共和黨候選人川普民調有拉高趨勢，但其近日再提台灣應繳保護費言論，市場擔憂川普效應恐影響台灣，拖累台股近...

AI ETF動能強 搶先卡位

即將來臨的美總統大選雙方選情拉鋸，科技股震盪加劇，不過，人工智慧（AI）主題成長明確，持續吸引市場關注。法人指出，隨著大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。