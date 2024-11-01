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0050、006208、0056…定期投資20-30年皆能資產破千萬！個股呢？ 存股方程式：學問深奧

聯合新聞網／ 存股方程式
長期投資大盤，可以獲得不錯的報酬。台股示意圖／中央社
長期投資大盤，可以獲得不錯的報酬。台股示意圖／中央社

上星期五的文章，版主以5%複利計算達成千萬股票資產需耗時幾年。版友好奇，有哪些標的可以達成5%的年化報酬率？

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事實上，年化報酬率5%是個很容易達成的低標，近十幾年台股與美股大盤的年化報酬率都高於5%，風險更低的VT（全球股票型ETF )的年化報酬率也不只5%，就連高息型的0056也有大約6%的水準。因此，如果想按照版主試算的方式定期投資20年～ 30年，台股一些老牌的市值型與高息型ETF都能達成目標，例如0050、006208、00692、00850、0056、00646、00662⋯⋯等，都能輕鬆達成目的；如果希望儘量降低風險，VT是個好選擇。

本段提到的產品過去績效都不錯，但不保證未來能複製相同績效。

如果偏好投資個股，那是另一門深奧學問。挑中優質個股，年化報酬率會非常驚人；不幸踩到地雷股，很可能讓多年心血付之一炬。版主不直接點名市場有哪些優質個股適合長期投資。投資個股須留意兩方面，首先是該產業處於成長期（至少不能萎縮衰退），其次是持續成長的經營基本面（至少不能衰退）。以下僅提供幾個財報須注意的項目：

1.毛利率、營益率、淨利率最好能逐年提升，如果無法提升，至少不能與過去的數據差距過大。

2.EPS最好每年成長，如果無法成長，至少必須維持平均水準。

3.ROE逐年提升，如果無法提升，至少必須維持平均水準。ROE低標10%。

4.負債比低於50%（各產業標準不同，本文不細談）。

5.流動比大於200%、速動比大於100%。

6.自由現金流長期為正。

以上提到的幾個財報項目是版主一定會留意的，但不代表符合標準的就是優質企業。財報的解讀是一門大學問，版主就是不想為了讀財報耗費太多時間，2020年起放棄投資個股、放棄追求高報酬，轉而投資ETF，追求平淡的績效。

投資個股或ETF都好，要達成年化報酬率5%其實非常簡單。因此，即便是收入普通、沒有原生家庭財務支援的中產階級，想達成[千萬股票資產、年領50萬股利]的目標並不難，只要願意堅持20年、30年，一定能達成。

存股不難，只要堅持。共勉之！

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 006208富邦台50 00646元大S&P500 00662富邦NASDAQ-100基金 00692富邦公司治理 00850元大臺灣ESG永續 ETF 大盤 市值型

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