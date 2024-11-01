買00878、0056、00919…高股息ETF「套牢」了怎辦？ 小車：問自己這五個問題

粉絲提問18 : 高股息ETF被套牢怎麼辦？

高股息ETF相對於今年6、7月的狂潮，如今價格修正了一些，以0056為例，自7月創下42.77元的歷史新高後，一路震盪到10/30收盤價37.42元；而00878也從7月衝上至高點24.66元後，修正到22.87元；至於00919，6月攀上27.09元的高點後，逐步修正到23.26元。

目前價格雖稱不上便宜，但足夠讓在高點投入大筆資金的朋友，帳面上出現不少的未實現損失。

看見部分網友Po著大筆未實現損失金額的庫存明細，抱怨自己套牢高股息ETF的悔不當初，說道：「領息果然是左手換右手，太後悔了」。殊不知，即便是市值型ETF，買在高點，只要大盤稍微修正500點，就算沒有領息的左手換右手，其未實現損失金額也是驚人的。

未實現損失的問題在哪裡？

所以問題在哪裡呢？其實是在「買進價格」與「投入金額」上。以投入100萬元為例，在目前大盤指數二萬三千點，市值型、高股息ETF都相對較貴的情況下，投入速度過快，極容易使自己大筆資金套在山頂。但不買又無法累積張數，因此可以將100萬分成12份或24份，維持每個月定期定額投入，如此價格風險就能因投入時間拉長而分散。

高股息ETF套牢五問

不過如今已經套牢的高股息ETF持有者，手上的張數到底是去是留呢？可以問問自己以下幾個問題：

Q1:當初買進的理由還在嗎？

如果買進的理由是為了穩定領息，這個理由消失了嗎？有發生選股邏輯改變，或是配息大幅縮水的情況嗎？

Q2:買來是打算無論漲跌長久領息（5年以上），還是漲上來就賣出去？

領息標的重在領息，價格雖有起伏，一旦賣出，股利勢必會縮水。若想賺價差，就該買市值型ETF或是成長股，賺取多年後的資本利得。高股息ETF受限於殖利率，有價格天花板，不是賺價差的好選擇。

Q3:這個標的設定的投入金額達標了嗎？

資產配置中，有防守也有衝刺標的，依據每個人生涯規畫與心理耐受度不同，配置比例也不盡相同。若這檔ETF設定投入的金額已達標，就停止投入，抱著領息就好；若未達到設定金額，則可趁低點慢慢加碼，直到金額達標為止。

當然，無論什麼標的，高點投入大筆資金被套牢絕不是明智之舉，既然事情發生了，總是要想辦法解決。如同《給存股族的ETF實驗筆記》3-3小節〈股災時，之前買到太貴的金融股怎麼辦？〉一文中提到：「若多買1張均價降不到0.5元就先不要買了，因為拉低均價的CP值不高。」

Q5:能接受前三～五年領的息先用來降低持有均價的想法嗎？

領息標的如金融股、高股息ETF，剛買進前三年未實現損益還不穩，帳面上時常紅紅綠綠的。

若新手實在忍受不了帳上未實現損失的金額，不妨換一種想法：將其當作買儲蓄險，支付六年本金後，期滿開始領息。如果買儲蓄險都願意等待六年、十年，甚至二十年，那麼買領息標的為什麼不願意等它三年、五年呢？

雖然這個想法忽略了時間成本，但能讓自己被套牢時少些焦慮，至少慢慢領息可以領得回來。當然，大筆資金套牢在山頂，則需要更多耐心等待了，所以分批投入還是最保險的做法。

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