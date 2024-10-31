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AI ETF動能強 搶先卡位

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

即將來臨的美總統大選雙方選情拉鋸，科技股震盪加劇，不過，人工智慧（AI）主題成長明確，持續吸引市場關注。法人指出，隨著大選過後不確定性消除，美股上漲機率高，建議投資人優先布局成長明確的AI ETF。

近期包括台積電、Alphabet等指標大廠均對AI展望樂觀正向，帶動AI相關主題式ETF 10月以來走揚，其中，元大全球AI漲最多，高達7.3%，富邦NASDAQ、台新全球AI、國泰AI+ROBO等漲幅也達2.2%至4.3%間不等。

據高盛報告統計自1928年以來，美國大選年的S&P500季節周期性走勢，11、12月是一年中可能表現最好的兩個月，大選過後隨不確定性消除，股市有望依照過往季節性走勢慣性，出現上漲走高強勢表現。

元大全球AI不僅是主題式ETF 10月表現最佳一檔，更是其中唯一自8月低點反彈以來有近20%報酬率，反映全球AI市場成長。元大投信指出，元大全球AI涵蓋AI投資四大領域：大數據、運算力、雲端服務及演算法，篩選AI相關營收貢獻比重超過50%投資標的，相對更能掌握AI成長趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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