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台股原型ETF 十強 贏大盤

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
市場擔憂川普效應拖累台股近期表現，但原型ETF前十強漲幅均打敗大盤。 （聯合報系資料庫）
市場擔憂川普效應拖累台股近期表現，但原型ETF前十強漲幅均打敗大盤。 （聯合報系資料庫）

美國大選進入倒數，共和黨候選人川普民調有拉高趨勢，但其近日再提台灣應繳保護費言論，市場擔憂川普效應恐影響台灣，拖累台股近期表現。台股10月漲幅2.6%，同期間台股原型ETF平均上漲1.1%，但台股原型ETF前十強漲幅均打敗大盤。

根據CMoney統計至10月30日，10月台股原型ETF前十強漲幅從4.3%以上起跳，集中在科技及市值型，最強一檔是含「積」量最高的富邦科技，漲幅高達6.8%，大幅領先大盤，主因台積電10月表現領先大盤。

10月台股原型ETF表現
10月台股原型ETF表現

漲幅第二強是國泰台灣5G+的5.6%，受惠台積電、鴻海和聯發科前三大權重股的輪動表現；第三強則是永豐智能車供應鏈，10月以來漲5.4%，主要是受惠電動車龍頭大廠特斯拉的財報優於預期，帶動相關供應鏈表現。

前十強台股ETF還有元大電子、富邦摩台、中信小資高價30、元大MSCI台灣、富邦公司治理、富邦台50、富邦台灣半導體，漲幅落在4.3%至5.3%間。

國泰台灣5G+經理人蘇鼎宇表示，台股短線受到美國選情影響，下周還有美國利率會議，聯準會是否進一步降息，也會再次牽動市場情緒，短線出現跌幅，其實可以視為分批進場的不錯時間。

國泰台灣5G+今年以來強漲43.5%，也贏過大盤。觀察ETF前三大成分股表現，即便台積電受川普保護費論影響，股價有所波動，仍不影響其半導體晶片世界霸主的不敗地位，因台積電10月法說會公布亮眼財報，前三季每股純益繳出史上最好成績；鴻海打入輝達供應鏈，成為GB200 AI伺服器全球第一家量產交貨的公司；而30日甫公布前三季財報的聯發科，每股純益達15.94元，穩固IC龍頭地位，搭載天璣9400晶片的手機銷售強勁。

富邦台灣半導體經理人陳双吉表示，半導體的上升周期才剛剛開始，對於整體科技產業仍然維持正面看法。

在台積電給予超預期的法說後，綜合目前法人給予台積電的目標價已經陸續上調至1,350元至1,600元，因此投資人可能要習慣千元以上的台積電了，有興趣介入的投資人，可以等待拉回時布局含積量較高的半導體ETF參與，入手價相對親民。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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