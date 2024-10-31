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10月ETF零股交易 火熱

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
10月零股成交量排行前十名
10月零股成交量排行前十名

接近美國總統投票日，投資人買進標的明顯轉變，統計10月ETF零股交易前十名，由台積電拔得頭籌，鴻海排名第四，其他八個席次都是ETF。

10月零股交易前十名依序為台積電、群益台灣精選高息（00919）、元大高股息、鴻海、國泰永續高股息、復華台灣科技優息、富邦台50、元大台灣50、元大美債20年及國泰20年美債。

法人表示，投資人看好AI伺服器帶來的業績貢獻，所以挑台積電及鴻海；也有投資人看好權值股走勢可望拉抬整體大盤氣勢，因此以市值型ETF為買進標的；投資人也想以息收為主，而以高股息及美國公債ETF為主。

群益台灣精選高息基金經理人謝明志表示，台股近期表現相當震盪，要把握估值調整所帶來的投資機會。存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本，投資人可善用定期定額及逢低加碼策略。中長線而言，台股基本面有支撐，投資策略仍為逢低分批布局，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。

國泰20年美債基金經理人江宇騰指出，金管會公布的最新統計，億級高資產客戶「債券」占資產組合比重飆升到13.1%，創新高，今年底還有機會再降2碼，明、後年亦分別上修至降息4碼、2碼，至少2%以上的空間，趁現在進場布局長天期的債券ETF，未來價差可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 高股息

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