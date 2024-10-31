高股息ETF吹降息風、00929和00919帳上虧3-5％！ 存股哥：不太擔心用股利投資0050正二

近幾個月高股息逐漸調降殖利率，但幾隻強勢、主流的高股息其實都還有8%以上的殖利率，我倒是認為殖利率還很高，不必太擔心。

當初金融股殖利率只有5%-6%我也照樣在做借貸存股，現在有8%以上，對我來說還是有相當好的套利空間，只要殖利率大於我的借貸利率3%以上，我都認為借貸存股這套模式可行。

這個世界比的就是解決問題的能力，能夠解決越多問題的人，當然就可以獲得更多的報酬，目前有一個問題就是「殖利率降低」，所以各位可以思考自己要怎麼去解決當下這個問題？

「長期持有、股息再投入」人人都會說，遇到問題的時候變成信心全無，我認為的長期持有是持有10年以上，但現在很多人的長期持有只有3-5個月，漲面變綠信心就開始動搖。

所以才說存股是相當違反人性的投資方式，要你在帳面變綠、殖利率下降時持續佈局、股息再投入，本來就是相當考驗信心的一件事，長期投資從來就不是一帆風順的。

所以講了那麼多，那我是怎麼去面對高股息降息風？目前大盤震盪我的00929、00919帳面也是賠3%-5%不等，但它們只要有8%以上殖利率我就不會太擔心，萬年那一招就是股息再投入持續買進，只要大盤持續穩定向上，那高股息也會跟著大盤成長才是。

除此之外近期我也買進了一些正二（00631L），目前累積達到845股，之後也會繼續買進正二，原因如之前的文章提過，看好大盤指數長期向上成長，那我就應該用更積極的正二來換取兩倍的大盤指數增幅。

另外買進與高股息完全相反屬性的正二還可以對沖、分散高股息成長性不足的缺點，這樣我同時擁有高股息帶來的股息現金流，以及正二的兩倍大盤指數成長，小孩子才選擇，大人全都要，我要的就是最極致的股息現金流跟指數成長。

從最一開始的死存族，到現在用槓桿去佈局不同屬性的資產，我期許自己成為一個全方位的投資人，無論在何種環境背景下，我都有能力從容應對，每個人來市場的理由不同，也希望各位可以藉由長期投資這件事，成為心中理想的自己。

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