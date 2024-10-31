若連最穩的00878也股利縮水怎辦？ 艾蜜莉：高股息ETF長期5-6％殖利率比較合理

＊原文發文時間為10月30日

高股息ETF最近遇到「股利縮水」的問題，剛好明天00878要公佈最新配息，很多人擔心是不是連最穩的00878有可能不如以往？

像是這兩天都有遇到大大跟我說：「會不會以後都領不到10%殖利率了？」、「這一季股息cover不了貸款...」。

先來看一下，高股息ETF的配息組成，主要是：資本利得（價差）、股息、收益平準金…等三者組成，而股市近年走大多頭，成分股持續挹注ETF豐沛的資本利得，使ETF有本錢拉高配息金額（畢竟要角逐高股息ETF王座）。

但每次股息都要創高，等於成分股也要夠力...個股的資本利得才跟得上高股息ETF一直上調股息的幅度，只是個股近期隨著台股表現放緩，資本利得的表現相對黯然失色了，進一步影響ETF配息力道。

長期來看，未來經濟和股市若走向衰退循環，ETF會受到的影響如下：

1.公司獲利衰退->公司配發股息減少->ETF配息減少 2.個股股價下跌->資本利得減少->ETF配息減少

簡單來說，長期一定會經歷股市、經濟循環，所以高股息ETF的股息確實不太可能頻頻創高，「股利縮水」可以說是沒辦法避免的事實。

所以前陣子只要有大大想在高點「單筆投入高股息ETF」，都是我會比較擔心的事情，因為股市高點單筆投入，會把成本都卡在高點，未來經濟、股市走向下循環，就會因自身投入的成本過高，導致殖利率越來越低，影響到資金效率。

ETF我自己還是會選擇定期定額的方式，長期投入能把投入的成本和時間都分散，整體成本是平滑的，至少不會在高點投入太多，未來股災來、ETF配息縮水，因為價格同步下修且有持續的投入，以自己的成本來算，殖利率還是能保持在一定的水準之上。

另一方面，長期投入10年以上，就算短期配息縮水，定期定額的優勢本金及股利再投資的複利效應，ETF所持有的好公司也會隨著經濟、股市恢復而提升盈餘，股息水準也會逐漸回升，所以重點就是要挑自己理解的ETF，理解它的選股邏輯，之後也可以不定期追蹤ETF的成分股，觀察股息的穩定性和產業分布是否有符合當前的需求。

總結來說，高股息ETF殖利率長期抓5%~6%會比較合理！並不是現在看到的10%以上，而之前如果已經投入太多在高點，可能就要考慮先存錢，之後景氣燈號轉藍或是股市走低，再搭配自己的收入在低點再次定期定額來降低持有成本。

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