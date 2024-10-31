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複委託買比特幣ETF 有影

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會在9月底開放「專業投資人」可透過券商複委託投資海外虛擬資產ETF（指數股票型基金），立委賴士葆昨（30）日在財委會上詢問，何時擴及一般投資人？金管會主委彭金隆允諾，將先看專業投資人交易狀況，半年後可以來做評估。

彭金隆說，以觀察期來看，半年可以是第一個觀察點，需看專業投資人是否完全了解海外虛擬資產現貨ETF這類商品，及交易量等執行成效，看實施結果再來評估是否要開放給一般投資人。

賴士葆說，一旦美國總統候選人川普當選，比特幣後市看漲，金管會何時擴大開放一般投資人可複委託投資海外比特幣ETF？

彭金隆說，這沒有一定時間表，目前很多國家連專業投資人都無法透過複委託投資海外比特幣ETF，金管會是採逐步開放，從風險承受力較好的專業投資人開始，逐步觀察執行成效，半年後評估是否開放給一般投資人。

金管會是在2024年9月底宣布開放國人可透過券商複委託投資海外比特幣ETF，以專業投資人為限，並需在第一次買進前，簽妥風險預告書。

「專業投資人」包括專業機構投資人、高淨值投資法人、高資產客戶、專業投資人的法人或基金、及專業投資人自然人（財力3,000萬元以上）等五大類。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 金管會

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