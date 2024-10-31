債券ETF 票息平均4.6%

搶降息投資契機，債券ETF近期交易熱絡持續火熱，根據統計資料顯示，近期上市櫃成交量前十名中，債券ETF占了一半。投信發行的95檔債券ETF持債票息（成分債息率）平均4.61%，前十檔的持債票息幾乎在6%以上。

以單檔排行來看，有27檔持債票息在5%以上，其中群益優選非投等債（00953B）8.24%最佳，表現出色。00953B是台灣首檔票面利率鎖定6%以上的債券ETF新兵，將在11月7日進行首次配息，預計每股配發0.07元。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，目前市場仍預期美國經濟陷入衰退機率不高，而在美國經濟溫和或軟著陸的情況下，搭配聯準會展開有序的預防性降息階段，按照歷史經驗，非投等債的期望報酬與配息能力將優於其他固定收益商品，後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市。市場也偏好鎖高利率的券種，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權之非投資等級債ETF最值留意。

大華投等美債15Y+經理人郭修誠表示，儘管債券市場受制於殖利率上升的壓力，但全球經濟趨向穩定的背景下，投資人對穩定現金流的需求顯著增加。回顧過去美國降息循環期間之長天期投資級公司債表現，若能在降息循環開始時進場，且持有期間愈長，投資績效表現愈好。目前利率仍處高點，降息緩步進行中，正是布局長天期投資等級公司債的絕佳時機點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。