00910瞄準太空衛星題材

賴清德總統宣示發展中低軌道衛星，作為台灣進軍全球太空產業的戰略。投信指出，太空科技步入高含金量年代，各國大力提升太空發展預算，加上太空技術應用多元化，變現能力提高，投資人可挑選相關主題ETF掌握太空商機投資機會。

國內首檔第一金太空衛星ETF（00910）投資區域鎖定太空發展重要國家，包括：美國、歐洲、日本、台灣、韓國等地，成分股涵蓋四大投資主軸，包括：衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星和航太零件，及太空旅遊與探索等，精選全球30檔太空衛星產業關鍵企業個股，成份股採均權配置，每年2月及8月進行調整。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝表示，太空產業技術發展更趨成熟，產業商用持續拓展，後市成長動能深受期待；太空產業屬於高資金投入、高技術含量的科技領域，產業進入門檻高，具備較大的投資波動度與成長動能。隨經濟規模擴大、技術應用廣度提高，資金與技術投入變現力加強，太空ETF投資可望進入新一輪高含金量投資年代。

世界經濟論壇（WEF）預估，2035年太空經濟規模可望突破1.8兆美元，較2023年底規模6,300億美元，翻揚近三倍；Morgan Stanly報告指出，至2040年約有50%的太空技術將應用在數據傳輸、氣候偵測，及衛星回收等領域；美國、歐洲、日本及台灣等地政府都增加太空衛星開發預算。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。