今年來漲三成…五檔ETF押寶Alphabet 犀利

Google母公司Alphabet受惠雲端部門的強勁成長，營收與獲利都超出預期，推升成分股含 Alphabet的海外股票ETF表現。

根據統計，Alphabet權重在7%以上的凱基全球菁英55（00926）、統一FANG+、國泰北美科技、復華S&P500成長、元大全球AI，今年以來都有30%以上的報酬率。

凱基全球菁英55（00926）基金經理人楊哲宇表示，Google財報展望優於預期，營收年成長15%，高於市場預期的年增12%。

進一步檢視財報，亮點來自廣告業務和雲業務的成長，廣告業務年增長12%，其中有超過半數業務來自美國，顯示美國線上廣告業務增長並未減速，仍維持雙位數成長。

而雲業務獲利遠遠高於市場預期，大幅降低市場對Google的AI投資無法回收獲利的疑慮。

展望後市，楊哲宇指出，相較於2024年美國S&P 500獲利成長約10%，2025年獲利成長預期可望來到15%，成長空間明顯放大。只不過S&P 500未來12個月本益比已來到約22.94倍，接近史上高點23.1倍，評價偏高的情況下，股價也容易趨向震盪，加上產業有高機率持續輪動。

建議投資人透過全產業布局的ETF，掌握11大產業中具有競爭力、經營績效好且利潤高的標的，並搭配加碼強勢產業、減碼弱勢產業的ETF機制，追漲抗跌放大投資效益。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金研究團隊表示，隨著ChatBOT、生成式AI等在各應用領域需求持續激增，北美四大CSP（雲端服務供應商）業者（Google、Meta、Microsoft、Amazon）加大AI相關領域投資力道，2024年AI資本支出持續大增。

根據統計，2023年CSP業者資本支出合計1,543億美元，預估2025年達2,215億美元，年均複合成長率（CAGR）近二成。

台新投信分析，「破壞式創新」與科技革命帶來的新增經濟動能相當強勁，未來三到五年持續為企業帶來新的業績成長切入點，輝達執行長黃仁勳高喊「生成式AI時代正在起飛」，預期包含AI業務在內的資料中心營收將一路成長到2025年，AI相關ETF後市持續看好。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。