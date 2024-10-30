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凱基證券專業ETF顧問 滿足客戶需求

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台灣上市ETF總受益人數突破1,000萬人大關，ETF商品發展趨勢飛快更迭，凱基證券打破傳統券商思維，領先推出專業ETF顧問認證課程，第二梯次日前開班，持續強化銷售人員在ETF領域的專業能力，讓客戶投資ETF時能享受國際等級的專業顧問服務。

證交所統計，台灣每四位投資人就有一位投資ETF商品，此一熱潮也帶動各種投資議題與疑難雜症如雨後春筍般冒出、引發市場議論紛紛，如日前的高股息ETF募集熱潮、ETF高度溢價情形等。

凱基證券觀察，在如此紊亂複雜的環境下，投資人可能更不易找到適合自己的ETF商品，如何提供客戶準確、專業的ETF資訊和市場情報將是重要關鍵。

為解決投資人痛點，凱基證券率先與證基會合作籌辦專業ETF顧問認證課程（ETFP），為銷售人員導入媲美國外專業認證等級的培訓內容，課程內容全面且扎實，不僅涵蓋ETF市場概況、產品設計、交易策略、風險管理等重點，更特別加入緊貼國際趨勢的產業動態和實務操作，以掌握市場上一般人難以洞察的細微變化。

透過認證測驗的銷售人員，更將獲得專屬ETFP胸針徽章，以彰顯身為專業ETF顧問所具備的專業素養與知識。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，凱基證券致力成為國內首家ETF專業券商，要幫助投資人能以正確且有效的方式參與ETF市場，安心且有自信地實現富足人生。

凱基證券結合財富管理的專業和身為證券商的優勢，針對市場趨勢與凱基投信合作開發創新的ETF產品外，也提供客戶專業的ETF投資策略建議，並輔以深度的ETF研究和投資專題，提供資源非常豐沛的一站式ETF解決方案。

除提供豐富的ETF資源與解決方案之外，凱基證券亦推出「買ETF選凱基」多重優惠活動，民眾於活動期間申購 ETF，即有機會抽北海道雙人商務艙機票、五星住宿券或台股交易手續費抵用金等多重好禮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 凱基證 台股 證交所

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