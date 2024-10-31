他怨00929「股價跌、配息降」是高股息通病？反被酸大驚小怪

台股30日收在22,820.43點，下跌106.16點，跌幅0.46%，成交量3,278.5億元，三大法人賣超39.48億元。PTT討論00929「月配ETF通病」，有網友質疑「這檔是越攤越貧的代表作嗎？」不只股價下跌，配息金額也下降，其他人坦言「高股息的ETF本來就這樣，一定會慢慢回歸正常」。

一名網友在PTT發文詢問「00929這檔是越攤越貧的代表作嗎？」他表示，「配息從0.2元變成0.14元，股價也是直線下滑，領配息的速度都沒他下跌的速度快」，所幸他在兩個月前出清持股。

他回想，前陣子每張還能領到200元配息，現在則是「無情的左手換右手」，讓他直呼「月配息就是坑啊，00929的殖利率真崩盤啦，這算不算是月配息ETF的通病啊？一年只領一次息卻不夠配12個月，資本利得好像也沒有很多」。

其他人留言「配得越來越少，你就買更多張，配出來就一樣多了」、「不是只是回到正常而已」、「ETF不是給你短線炒作的，麻煩看長一點行嗎」、「反觀00919配息穩多了」、「月配看起來真的績效都挺爛的」、「高股息外資還在賣，好慘」、「沒人敢買月配高股息了吧」、「一堆散戶套在山頂」、「買高息ETF本來就要預期資本利得都多賺的」、「有什麼好大驚小怪的，了解商品再投入好嗎？」

還有人說「這種高股息月配當然不可能一直都配一樣，會依照成分股表現啊」、「月配就是一種騙局」、「高股息的通病吧」、「0.14就股價再平衡啊，反正各家月配就會往這個殖利率收縮」、「回歸正常而已，前面配多一點騙你進場」、「929都在吃價差了」、「現在的高股息，很多都是資本利得配出來的，下滑時就變成笑話」。

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