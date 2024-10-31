他買00679B、00688L慘賠⋯哭問：美債怎麼了？網揪賠錢關鍵

台股30日上攻無力，收在22,820.43點，下跌106.16點，跌幅0.46%，成交量3,278.5億元，三大法人賣超39.48億元。專家建議，投資人可以趁著美債殖利率拉升，將部分資金投進債市避風頭。然而有網友在美國聯準會降息以前投資00679B，想不到降息至今已跌近10%，且00688L光這個月就跌了快13%，其他人反過來質疑「正二不玩大盤玩什麼債？買美債正二的就是想投機」。

一名網友在PTT發文詢問「美債怎麼了？」他表示，美國聯準會早已宣布降息，美債價格卻不漲反跌，他哀嚎，「00679B從降息以來已經跌了快10%， 原本想說要降息加上股市高點， 把一些部位轉成債券ETF分散風險用的，沒想到給我跌成這樣，配的息都不夠補了啦！」

該網友無奈表示，「隔壁正二00688L光這個月就跌了快13%，這幾天颱風又要來了，冬天又快到了，最近搬到大安森林公園真的風又大又好冷！」

其他人留言「人家原型套著配，你正2套著山上吹風」、「快停損吧！記住那些叫你買長債正二的ID」、「美債正二被套不會比陸港正二被套慘啦」、「為什麼要買正2呢，買原型套著配不好嗎」、「美債正二只能抱短，沒賺到就要立刻認賠跑了」、「期貨當股票玩，阿彌陀佛」。

還有人說「正二不玩大盤玩什麼債」、「會買這種連配息都沒有的扣血東西，是不是有腦受傷？」、「買美債正二的別跟我說你不是想投機」、「買美債正二配了個寂寞」、「買大盤正2就算了，買債正2？」、「人家叫你領息，你跑去買期貨，怪誰？」、「正2沒息，期貨一年還有換倉成本4」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。