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景氣燈號亮黃紅燈！艾蜜莉「出清ETF」：目標不是賣最高點、是相對高點

聯合新聞網／ 艾蜜莉-自由之路
定期定額的重點是將成本均價壓低。台股示意圖／聯合報系資料照
定期定額的重點是將成本均價壓低。台股示意圖／聯合報系資料照

9月景氣對策燈號：黃紅燈！比8月減少5分，來到34分。

雖然轉黃紅燈了，但11月我仍然會再找滿意的高點出清ETF（用景氣燈號策略定期定額買進的部分），這批賣完以後就剩下最後一批了！

賣的過程中，其實收到不少大大詢問說：為什麼我要在黃紅燈停扣定期定額ETF，而且在黃紅燈、紅燈階段賣出，景氣燈號真的準嗎？有沒有可能紅燈以後，股市仍然會持續上漲？

我們先來看一下歷史資料，事實上，過去20年，出現紅燈的次數只有4次，分別是：

2004年1顆紅燈、2010年6顆紅燈、2021年10顆紅燈、2024年2顆紅燈（今年6月、8月）。

所以紅燈出現的機會真的不多，甚至可以說是罕見的燈號。

觀察這4次，景氣紅燈出現後，真的要說反轉，其實也只有2021那一年，其它3次在股市經過一段時間的盤整後，可能是幾個月、可能是一年以上，後續股市都有再創高。

所以，景氣紅燈＞股市不會馬上反轉，但都會在相對高點停滯、持續盤整，盤整的同時，景氣燈號會再回落到綠燈（甚至藍燈），之後才有機會再繼續創高。

而我選擇景氣紅燈開始分批賣出，是打算在「股市高點盤整」的階段獲利入袋、賺取價差，同時等待景氣燈號回落，再重新買進、重新定期定額。

簡單來說，就是高點先賣，景氣降溫一些再來重新佈局，因此我的目標不是要賣在「最高點」，而是在「相對高點」先獲利入袋而已。

最後補充一下，9月黃紅燈34分，國發會公佈的經濟狀況：

1、消費：

隨著景氣改善，公司可能增加薪資和獎金，搭配政府推行的減輕民眾負擔措施，有機會進一步帶動消費，但同時要注意美國總統大選、全球貿易緊張、還有中東地緣政治…等不確定因素對經濟的影響。

2、經濟：

傳統產業出口表現不佳，加上去年基期較高，導致出口、批發、零售和餐飲業呈現「綠燈」；製造業則顯示「黃藍燈」略顯疲軟，不過領先和同時指標依然是上升的，顯示整體景氣還在成長。

3、未來：

AI技術的推進，電子產品需求旺盛，加上年底歐美市場的採購、備貨需求，有機會繼續支撐出口。投資方面，國內半導體高階產能擴展、大型國際企業在台設立研發和數據中心，以及產業低碳和數位轉型，預計將帶來穩定的投資增長。

景氣對策燈號有沒有落後的問題？

景氣燈號從1977年開始公布，並在1978年、1987年、2007年、2013年、2018年、2024年經過6次改版，所以景氣燈號是有持續變化且持續修正的。

◎本文內容已獲艾蜜莉-自由之路授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 定期定額 景氣燈號 美國大選

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