0050要持續買進或是逢低再買？清流君「傻了才保留現金」：上帝都贏不了ALL IN

當市場處在牛市，不斷創新高時，如果直接單筆一次ALL IN、全倉幹入，萬一之後剛好股市大跌怎麼辦？

然後又不想分批進場，就只能先保留現金，待在場外觀望，等待股市下跌之後再單筆投入，像是在2020年疫情爆發，還是2022年股債雙殺年、2024年中的修正，如果有留一筆錢在那時候單筆投入，該有多好啊，現在已經翻好幾倍了！

預留股市加碼金逢低買入，和我們一直不斷強力推薦的不管3721他奶奶的只要有閒錢就直接ALL IN、持續買進比起來，到底誰比較好呢？

清流君！是你說分批進場輸給了單筆投入，可是你要我現在直接ALL IN我真的不行，我要等股市稍微下跌、回調之後，再單筆投入才比較安全，現在真的太高了～不行！我要等股市下跌再單筆投入。

因為損失趨避的關係，人們仍可少賺100萬，也不願看到帳戶虧損100萬，所以才會萌生這種等股市下跌再逢低買入的心態，因為在股市高點單筆投入真的還滿違反人性的，所以不如把錢留著，等股市大跌再投入。

從直覺上來想，這樣就可你不用吃到之後下跌造成的虧損了，而且等大跌再投入的尾部風險還可能比較小，因為股市已經大跌了，之後再連續大跌的機率可能會比較低，這種天真式直覺想法看似很聰明，是吧！？

保留現金、逢低買入的策略只要當股市創新高的時候，就會變得好像非常可行，很多人原本該投入市場的錢，都會選擇留起來當作加碼金，除了剛剛講過的會害怕虧損以外，一部分也可能是因為太貪心了，想說等大跌再進場可以賺更多，甚至是在大跌時另外開槓桿借錢投入，想一次賺取大量的超額報酬。

就過去經驗來說，當股災來臨、進入熊市或股市大回調時，保留現金或開槓桿一次ALL IN，到現在的績效真的很不錯。

但是想要逢低買入就代表會保留現金，只要有保留現金就會有機會成本的產生，所以我們必須思考看看，欸～逢低買入在低點為我們帶來的收益，有沒有超過持續保留現金產生的機會成本呢？

在看實證回測分析之前，要先說明一下，保留現金想逢低買進的機會成本就是等於現在立刻馬上ALL IN的報酬，所以我們接下來要比較的會是，保留現金等股市下跌再逢低買進，和只要有閒錢就ALL IN持續買進，這兩種策略的績效差異。

持續買進VS.逢低買進

現在假設我們的投資生涯有20年多的時光，而且我們每個月都有10,000元台幣的持續不斷的現金流，當作可投入資金。

第一種策略，「持續買進」，就是我們可以選擇有閒錢就歐硬，每個月固定投資10000元台幣到市場，必須全倉進入，投進去就不出來，而且還要持續20年的時光，而且一有子彈就投進去。

再來第二種策略，「逢低買進」，因為風險趨避、害怕下跌，是一種比較龜縮的策略。

如果選擇逢低買進，就代表我們每個月拿到的10,000元台幣可投入資金，沒有馬上投入ALL IN在市場當中，只有在市場處於低點的時後才進行買進，如果一直沒遇到低點那麼這每個月10,000、10,000元的台幣就一直存著，直到遇到低點才把累積的所有子彈打進去到市場當中，同樣也是20年的投資時光。

然後這邊定義的低點（Dip），是直接開上帝視角給你，不只讓你在市場低點買進，還讓你全知全能，我們可以知道 每兩個歷史新高之間的市場絕對底部、最低點，這樣你每次累積到一大筆的現金，子彈打進去市場，買到的價格都是最低最便宜的。

先說，上帝視角，也就是全知全能，這樣其實是作弊的方式，因為正常來說，你不可能剛好在絕對底部進場，像是2009年3月是金融海嘯爆發時的最低點，你只有事後回顧才知道絕對底部在哪，正常想要逢低買進的投資人，你可能在2008年剛跌10-20%就把子彈打光了，或是等2009年年底發現市場開始正式反彈後，才想把子彈打進去。

就以台股0050從2003年6月成立至今為例，綠色點就是台股不斷創新高的點，紅色點就是在創新高點之間的絕對底部，逢低買進策略就是不斷保留現金，只有在紅色點的絕對底部，才把子彈打進去。

好！各位，現在我們策略介紹完畢了。

第一、是持續買進，有閒錢就不管3721的直接ALL IN，全倉投入！ 第二、是開了上帝視角的保留現金、逢低買進策略，保證讓你買在絕對底部。

看到這邊，現在這兩個策略讓你們選，你們會選哪一個？持續買進還是擁有上帝視角的逢低買進？

表面從邏輯上來想，逢低買進因為作弊、全知全能，有絕對優勢，不可能輸，因為如果你知道何時市場達到底部，你就能相對於歷史高點以最低價買進。

表面看起來不可能輸，但實際結果呢？

各位讀者，讓我們繼續看下去！

0050持續買進VS.逢低買進（2003年6月～）

我們就以台股0050在2003年6月－2024年10月的期間來看。的確！逢低買進是贏過持續買進的！

為什麼？先撇除開上帝視角的因素，為什麼在這段期間逢低買進會這麼強大？最主要是因為很大的低點買進部位，發生在這20年投資生涯的早期。

像是2009年1月的那次底部進場，為整體投資組合貢獻了不小的總績效。

將這兩點結合起來，意味著當早期出現較大的市場下跌時，「逢低買進」策略會跑贏持續買進。

假如我們去掉上帝視角、全知全能的能力。你會發現逢低買進的績效會落後持續買進。逢低買進只要錯過底部兩個月的時間，無論是早兩個月還是晚兩個月，績效都會落後持續買進。

0050持續買進VS.逢低買進（2009年1月～）

如果我們換個時間段呢？把期間限縮在2009年1月－2024年10月。讓逢低買進策略的投資生涯早期沒有出現較大的市場底部，但還是有上帝視角，這樣情況會如何？

結果就是：上帝來也救不了你！你沒看錯！上帝也贏不過持續買進！持續買進在這段期間會勝出。

只要因為這種不利的時間安排，「持續買進」很容易勝過「逢低買進」策略。

即使你確切知道市場何時會觸底，這一點還是會成立。變相來說，在這種情況下「上帝」來也贏不過持續買進。

好！就算投資生涯前期有遇到幾次底部讓你抄底，可以把大量子彈打進去。但是只要關掉了上帝視角，無法全知全能之後，錯過底部兩個月的時間，逢低買進的勝率就會蕩然無存、趨近於零。

這樣不叫低能兒，什麼才叫做低能兒？如果你整天保留一堆現金，想等股市下跌再進場、想逢低買進，你投資績效註定會是非常可憐的，整天想調解、預留現金，等下跌再布局。

記得！上帝來也救不了你！如果連「上帝」都無法打敗持續買進，那你又怎麼能贏得過它？

創新高了，然後呢？

為什麼當股市創新高後，不ALL IN，選擇保留現金，會表現得這麼差啊，很違反直覺欸？

其實不難理解，因為股市創新高不代表現在的股市就是最高點，換句話說就是，創新高之後不一定會下跌。

現在這個時間點是創新高沒錯，可是如果從未來往回看現在，可能就只是個低點而已，就像我們現在往回看過去幾年台股12000、14000、18000點一樣。

如下圖，當美國股市創新高後，在一年內下跌超過10%的頻率，只有1.14%！那當全球股市創新高後呢？在一年內下跌超過10%的時間，只有2.12%！這是非常嚇人的結果！

也就是說當股市在創新高之後，很多痴痴等待的投資人，想等股市大跌10%再進場，通常等來的卻是股市大漲10%，然後再一直不斷往上衝，一去不復返。

而且股市其實還滿常在創新高的，10個月裡面差不多就有2個月在創新高。這也是為什麼大家常常聽到一堆老師或韭菜總是在喊現在是高點的原因。

近期股市走一個大多頭，如果你剛進場不久，經歷過的股災可能只有2022年的股債雙殺和今年年中的短暫股市大跌，然後不到幾個月就快速反彈、瘋狂上漲。

因為近因偏誤的關係，人們會傾向放大最近觀察到或發生的事情，大家就會覺得，欸！等股市大跌再ALL IN，感覺可以很容易賺到超額報酬。

可是當我們盡可能回顧最遙遠的歷史，做到最詳細的稽查時，你會發現逢低買入是不太可能賺取超額報酬的，某些時期只是極少數特例。

而且就算你真的想要等股市大跌再ALL IN，像是在2020年疫情剛爆發時，當時市場極度悲觀，大家都在逃命的時候，你真的敢把錢全部投入市場嗎？

不然就是太貪心，想說等跌多一點再進場好了，結果突然之間股市就馬上快速反彈到現在，然後這筆錢就一直乖乖待在場外等到天荒地老了...

每個人都可以看後照鏡開車，幻想逢低買入可以很容易大賺錢，可是只要你回想當時2020年疫情爆發時，你根本不知道那時候股市會繼續大跌五成還是會快速反彈，所以千萬別犯了後見之明這種很愚蠢的偏誤。

如果害怕股市風險不敢單筆投入想要預測市場逢低買入，就代表目前設定的資產配置或股債比不適合自己。

所以這時候應該重新思考一下，怎樣的股債比才能讓自己放心一次ALL IN，而不是在場外痴痴等待保留現金，等著那渺茫的機率，幻想可以抄底，最終只會導致延遲自己的投資計劃，延後了自己的退休時間。

永遠記得！當股市創新高之後，反而傾向繼續上漲，而不是反轉向下，一看到股市高點就猶豫不決反而更容易錯失機會、錯過報酬。

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