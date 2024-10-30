美大選前台股震盪...反而是買債好時機？專家：現在買00687B等於打9折

東部、南部的朋友們，你們還好嗎？康芮颱風直撲台灣，雲嘉南、高屏、台東縣、綠島、蘭嶼共10地區，暴風侵襲率已達到100％。投資市場也是雨下整夜，股民的淚溢出就像雨水。

昨天（29日）台股加權指數以22926點作收，下挫271點或是1.17%，專家建議，投資人可以趁著美債殖利率拉升，將部分資金投進債市避風頭。

市場達人分析，美國前總統川普日前在節目上提到，台積電應該要付保護費，這一說讓台股嚇翻，加上還有美選不確定因素壟罩，整體盤勢在選情明朗前仍會震盪。

相較陰晴不定的股市，債市的入手價相對甜蜜，美國10年期公債殖利率從去年中低點3.7，現在回升到4.25%左右。

國泰20年美債（00687B）、元大美債20年（00679B）、中信美債20年（00795B）都可見30元左右價格，以國泰00687B舉例，降息前價格落在33元左右，現在買進等於享9折優惠。

觀察債券市場熱度，國泰20年美債（00687B）名列前茅，投資人把握低點好時機加碼，周二成交量超過3.2萬張。不僅如此，00687B受益人數突破30萬人，基金最新規模也衝上2551億元，今年以來成長1773億，漲幅達2.2倍，吸金能力驚人，且折溢價約0.1%，控制得宜。

相較其他折溢價過高的美債ETF，買到就先賠，折溢價相當低的00687B是此時加碼的最佳標的。

投資達人提到，從市場面來看，美國聯準會降息話題還沒完。

點陣圖顯示，今年底還會再降息2碼，明後年也都還會有降息空間，未來長短天期美債殖利率，有望同步下降，雖然現階段美債ETF跌幅有感，但長線上來看，持有美債是利大於弊。

尤其是長天期美國公債，因為存續時間長，對利率變化敏感，有望得到更明顯的資本利得。

呼籲投資人一定要有耐心，繼續緊抱，等待行情到來，前面辛苦這麼久了，現在下車就白費啦！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。