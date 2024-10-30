快訊

00878明開獎公布配息！百萬股東急「颱風假怎辦」...先卡位22元甜甜價加碼

劉德華到台灣了！首場遇強颱康芮唱不唱？主辦說話了

20年前曾換肝 資深演員石英病逝享壽82歲

聽新聞
0:00 / 0:00

00878明開獎公布配息！百萬股東急「颱風假怎辦」...先卡位22元甜甜價加碼

聯合新聞網／ 綜合報導
00878預定明天宣布配息，但若遇上颱風假，公布日就會延後。台股示意圖／中央社
00878預定明天宣布配息，但若遇上颱風假，公布日就會延後。台股示意圖／中央社

國泰永續高股息（00878）預估配息將在（31）日公告，引得許多網友紛紛敲碗，在社群中掀起討論，有網友表示「現在吹降息風，累積張數很重要」、「配息穩定就很好」，更有網友挺「00878不會讓人失望的」、「從上市買的到現在都還放著」，大讚00878讓人安心長抱。

底下留言補充之所以選擇長期持有00878，在於00878跟與其它高股息ETF相比，最大的優勢在於產業分布均衡，不單押個股，因為各產業、個股都會多空輪漲輪跌，若單押一檔遇到類股輪動，投資人就會錯過上漲行情，且投資風險更低，遇上大跌00878也更能站得穩。

觀察昨（29）日原型ETF成交量，前三名皆是由高股息ETF拿下，分別是群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）以及00878。

其中00929、00878下月都有除息話題，但相比月月配的00929，季配息的00878只收4次匯費，00929要收12次！

台股本周受到美大選影響出現震盪，今日午盤前國泰00878出現22元甜甜價，此時逢低加碼正是好機會，還有息收可先放口袋。

理財專家表示，川普的保護費言論為台股增添不確定性，但選舉屬於短期波動，股市會出現預期心理，從長線來看台股仍被看好。

近期台灣上市櫃公司陸續公布最新財報，包括00878的最大成分股：IC設計龍頭聯發科今日舉辦法說會，最新的5G旗艦晶片「天璣9400」問世不到一個月就出現供應短缺，市場反應火熱，法說會財測成為機構投資人的討論焦點。

回顧00878今年以來配息金額，前三次從年初0.4元一路成長，今年5月除息時配出0.51元、再到8月時的0.55元，144萬名投資人持續聚焦11月00878配息表現。

原定明天就要公告第一階段配息情形的00878，巧遇康芮颱風來攪局，若台北停班停課，投資人只好再多等一天！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息 康芮颱風 颱風假

延伸閱讀

同時期0050+14.68%、00878+4.5%、00919-2.02%...高股息慘輸市值型？莎莉：重點是自身需求

00959B今最後買進日...債市便宜快加碼！稀飯分析7優劣點：年化殖利率預估6.55%

軍工股只有短線行情？專家點名漢翔（2643）、全訊（5222）、神基（3005）：國內外訂單都吃、未來可期

11月地價稅開徵！專家提6點「節稅」注意事項：申請自用住宅稅負差5倍

相關新聞

00878明開獎公布配息！百萬股東急「颱風假怎辦」...先卡位22元甜甜價加碼

國泰永續高股息（00878）預估配息將在（31）日公告，引得許多網友紛紛敲碗，在社群中掀起討論，有網友表示「現在吹降息風，累積張數很重要」、「配息穩定就很好」，更有網友挺「00878不會讓人失望的」、「從上市買的到現在都還放著」，大讚國泰00878讓人安心長抱。

每一檔高股息ETF都將面臨「降息」…且是變正常！ 專家：配息非重點關鍵是這事

00915、00918、00713或是00927其實合理殖利率就是5％，但今年皆是超配；不過最重要的是，這幾檔今年的股價表現，就有那個本錢可以配...

同時期0050+14.68%、00878+4.5%、00919-2.02%...高股息慘輸市值型？莎莉：重點是自身需求

好久沒有來整理ETF資訊，2024的尾聲大家的存股日常都好嗎？有沒有持續累積增加資產呢？莎莉一樣是努力打工賺錢慢慢進行中，我也很期待存股生活帶給我的豐厚佳績。

勞保一次領後買ETF退休？還能躲破產疑慮！真星華：0050、00878、00919都能做到

勞保老年給付選擇一次領或月領，以前是一面倒月領約8年就超越一次領的金額，所以月領划算。最近因為勞保永續的擔憂，靠自己投資打造退休金逐漸成為不可忽視的聲音，同時為ETF規模短期間內大幅發展的原因之一...

00959B今最後買進日...債市便宜快加碼！稀飯分析7優劣點：年化殖利率預估6.55%

10月中，大華銀投信發行的投資等級債券ETF大華投等美債15Y+（00959B）公告首次收益分配評價結果，預估每單位配發0.055元。以10月25日的收盤價9.92元計算，單月殖利率約為0.55%，暴力乘上12次得出年化殖利率約為6.55%。

跟著哲哲買美債ETF慘賠⋯他怒：帶粉絲買高點！反被酸投資策略出錯

摩爾證券投顧分析師郭哲榮投入大筆資金買進美債，引起不少投資人跟進，然而美國聯準會降息後，美債價格表現不如預期，有網友怒罵郭哲榮「帶著粉絲在高點買美債」，狠酸「相信哲哲、智商對折」，不過卻反被嗆「買美債還怕跌？你不要碰股票好了，本來就是用閒錢在買的，誰跟你做波段」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。