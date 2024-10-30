00878明開獎公布配息！百萬股東急「颱風假怎辦」...先卡位22元甜甜價加碼

國泰永續高股息（00878）預估配息將在（31）日公告，引得許多網友紛紛敲碗，在社群中掀起討論，有網友表示「現在吹降息風，累積張數很重要」、「配息穩定就很好」，更有網友挺「00878不會讓人失望的」、「從上市買的到現在都還放著」，大讚00878讓人安心長抱。

底下留言補充之所以選擇長期持有00878，在於00878跟與其它高股息ETF相比，最大的優勢在於產業分布均衡，不單押個股，因為各產業、個股都會多空輪漲輪跌，若單押一檔遇到類股輪動，投資人就會錯過上漲行情，且投資風險更低，遇上大跌00878也更能站得穩。

觀察昨（29）日原型ETF成交量，前三名皆是由高股息ETF拿下，分別是群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）以及00878。

其中00929、00878下月都有除息話題，但相比月月配的00929，季配息的00878只收4次匯費，00929要收12次！

台股本周受到美大選影響出現震盪，今日午盤前國泰00878出現22元甜甜價，此時逢低加碼正是好機會，還有息收可先放口袋。

理財專家表示，川普的保護費言論為台股增添不確定性，但選舉屬於短期波動，股市會出現預期心理，從長線來看台股仍被看好。

近期台灣上市櫃公司陸續公布最新財報，包括00878的最大成分股：IC設計龍頭聯發科今日舉辦法說會，最新的5G旗艦晶片「天璣9400」問世不到一個月就出現供應短缺，市場反應火熱，法說會財測成為機構投資人的討論焦點。

回顧00878今年以來配息金額，前三次從年初0.4元一路成長，今年5月除息時配出0.51元、再到8月時的0.55元，144萬名投資人持續聚焦11月00878配息表現。

原定明天就要公告第一階段配息情形的00878，巧遇康芮颱風來攪局，若台北停班停課，投資人只好再多等一天！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。