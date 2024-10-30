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同時期0050+14.68%、00878+4.5%、00919-2.02%...高股息慘輸市值型？莎莉：重點是自身需求

聯合新聞網／ 想退休的莎莉
存市值型ETF能享受股價成長；存高股息ETF能創建穩健現金流。台股示意圖／中央社
存市值型ETF能享受股價成長；存高股息ETF能創建穩健現金流。台股示意圖／中央社

好久沒有來整理ETF資訊，2024的尾聲大家的存股日常都好嗎？有沒有持續累積增加資產呢？莎莉一樣是努力打工賺錢慢慢進行中，我也很期待存股生活帶給我的豐厚佳績。

來分享九月跌盤至今股價成長，抓了十支熱門ETF標的一起看

市值型

元大台灣50（0050）：+14.68%

富邦台50（006208）：+14.65%

富邦公司治理（00692）：+13.44%

元大台灣ESG永續（00850）：+11.54%

國泰台灣5G+（00881）：+13.12%

高股息型

國泰永續高股息（00878）：+4.5%

元大高股息（0056）：+1%

元大台灣高息低波（00713）：-0.52%

復華台灣科技優息（00929）：-0.83%

群益台灣精選高息（00919）：-2.02%

00713、00929、00919逢九月配息，股價努力爬回來中，我們一起期待。

高股息和市值型到底該怎麼選？其實只要符合自身需要即可，沒有一定。

存ETF不外乎就是不用自己選股，結合了一大籃個股標的，時間到還會自動汰舊換新，存股這幾年確實也是有吃到肉喝點湯。

存市值型享受股價成長；存高股息型賺賺零用金，短期若沒有資金需求配息建議再投入。

以莎莉為例，我有現金流的需求所以為自己打造2+1，定期定額持續扣款下跌再補一點、股價破百的就以10股為單位買進、股價低於百元就以50股開始。

存股最重要的是能瞭解自身需求打造退休安全網。

◎本文內容已獲想退休的莎莉授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 006208富邦台50 00692富邦公司治理 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00881國泰台灣5G+ 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF

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