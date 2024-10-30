每一檔高股息ETF都將面臨「降息」…且是變正常！ 專家：配息非重點關鍵是這事

高股息ETF近期跟美國一樣開始「降息」了！整年下來沒賺到什麼價差就算了，現在配息還縮水，相信是很多存股族在意的話題。

到底為什麼這些高股息ETF配息會縮水？還有刺激的會跟大家預告接下來有哪檔會縮水？

但是，最重要的重點還是...其實配息縮不縮水根本不重要。重要的反而是另外一項因素。

ETF配息的要來源

其實高股息主要就三塊配息來源：

1.來自成分股上市櫃公司配發的股息 2.價差 3.收益平準金

因為今年收益平準金已經被規範，所以現在不太可能出現收益平準金超配的情況。

所以如果一檔高股息ETF配息會縮水，無非就是成分股的配息減少了，不然就是價差的空間很少甚至沒有，導致配息減少。

舉00713為例子，B的欄位就是收到來自於上市櫃公司配發的股息，C的資本平準金，就是這一檔ETF所賺得到的價差；所以配息縮水的原因就是這兩個因素在變動。

配息縮水原因1-台股貴了

絕對是因為現在大盤已經2萬3千點了，市值型300大是全部高股息ETF會買進的股票範圍，但是這池子現在殖利率大於5％的數量，只有24檔！且還是歷年來最低的一次。

股價跟殖利率是反比的關係，所以今年台股創下歷史新高，殖利率想當然也就創歷史新低，現在大盤殖利率只有2.54％。

配息縮水原因2-從超配回歸正常

上述圖，說明了一件事情，對於台股許多投資人來說，一檔ETF年報酬率8％他不買，但是年配息8％通通搶著上車。

且那種每月用股息領1、2、3萬（幫自己被動加薪）的說法，真的是太吸引人了，所以導致現在台灣最多類型的就是高股息ETF。

且每家投信為了吸引投資人，幾乎都會追求配息最大化。

現在台股預估殖利率不到3％，不過就上圖來看竟然有這麼多的高股息ETF殖利率越過10％，不論這10％怎麼來的，基本上就是超配的現象。

最可怕的是...投資人以為超配的現象是正常的，不過其實是這些高股息ETF不正常，現在降息了只是越來越正常了，反而投資人卻覺得不正常了！

配息縮水原因3-下跌影響配息

上述說，高股息配息來源不是上市櫃的配息，就是價差！

那上市櫃殖利率下降，可想而知過去一段時間高股息ETF能有超配的表現，主要就是來自價差的部分。

舉00713為例子，看到資本平準金上面有23.75元，並不代表就有23.75元可以配發，因為裡面還包含了「已實現及未實現」；只有已實現的資本利得才可以當配息來源，未實現就是還在帳上的（這是不能配的），且已實現資本利得要扣除未實現，有多出來的才能當股息來源。

所以，假設帳面上的未實現數字提高的話，就代表能配出來的股息，也會跟著縮水；只要行情往下跌，大部分高股息ETF帳面上就會出現未實現損失，進而動用到資本平準金。

回想，過去一兩個月發生配息縮水的ETF，是不是都有經歷過下跌，原因就是出在這裡。

配息縮水原因4-沒有價差可以配

相發行的高股息ETF沒有累積足夠的資本利得，又剛好出現了破發的情況，也就是市價低於發行價，自然也沒辦法動用資本平準金。今年發行的高股息ETF通通都有這樣的狀況！

那價差沒有，能動用的就只有上市櫃公司配發的股息，所這從這點其實就不難理解為何00940配息會縮水。

所以就有一派的說法認為，如果要買高股息ETF，應該要從發行一段時間的商品來投資。

上圖是主流的高股息ETF合理的殖利率，看到實際配發跟合理配發的差距，可以直接看到超配或少配那欄位，一看就很清楚，幾乎全部高股息ETF都是超配的狀態。

比較明顯可以看到0056，指數殖利率大概就是4.5％，但實際卻配發了9.6％，所以差額就是5％；00907、00918、00927、00929都是...甚至許多檔到年底都還有2次的配息，所以超配的數字甚至還有可能往上走。

如果一檔高股息ETF合理指數就是4-5％左右，但卻配了這麼多，就如上述一直所強調的，現在台股創新高，接下來慢慢貼近合理的指數殖利率，投資人可能就會有配息減少權益也縮水的感覺。

個人認為是每一檔都會發生這樣的情況，差別在於減少的幅度有多大而已。

所以超配比較多的商品，之後是蠻有可能優先發生配息縮水的情況；但會不會有可能持續大方的配息？也絕對有可能！

什麼情況？只要蛋糕一直做大，就能夠持續配發；只要未實現損失縮小，已實現資本利得持續放大，那就很有機會持續的配發高殖利率（簡單說就是商品報酬好，有賺到價差）。

就回到根本問題，一檔高股息ETF到底有沒有競爭力，能夠持續的讓股價往上。

配息不重要

高股息ETF配息根本不重要，不論超配或是配息縮水，完全不重要！

重要的就是這檔ETF有沒有競爭力，股價能往上漲才是重點。

看上圖00915、00918、00713或是00927其實合理殖利率就是5％，但今年皆是超配；不過最重要的是，這幾檔今年的股價表現，就有那個本錢可以配，雖然今年台積電很飆論績效上還是有些差異，不過看到數字可以發現，就是在股價上表現非常突出，所以有本錢配出這樣的殖利率。

這樣的超配一點問題都沒有！只要蛋糕做大，就不會有問題。

所以難就難在，這些ETF怎麼樣能夠維持這麼好的競爭力，只要能做到這點，他就依然有本錢能夠配出遠優於市場的殖利率。

可是如果發現ETF的股價表現，比實際配發的殖利率還低，那這種類型的ETF就要請大家多多留意。

所以高股息配息多寡真的不重要，應該要看的是總報酬，也就是這檔ETF根本的競爭力。

高股息ETF新兵「它」最亮眼

今年掛牌的高股息ETF，為什麼特別關注00944？

看圖就知道，很多人都說00944配息太差，所以不買；但注意看了，其實跟今年其他檔相比00944的殖利率算是很高，從差額的欄位來看，也會發現00944的配息其實非常保守，沒有超配的情況。

且掛牌以來的含息表現都還是正報酬，它絕對有能力調高現金殖利率，卻沒有這樣做。

既然00944都沒有超配，之後也就不會有配息縮水的問題；當然只要是今年掛牌的高股息ETF，它們的配息絕對是沒有辦法跟前期的商品比較，不過像是00944就是我會長期關注的類型，只要過了第一年，之後配息應該就會慢慢接近指數殖利率。

結論

降息是因為過去超配 殖利率降低是大環境趨勢 總報酬才是關鍵

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