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美國長債殖利率飆升 布局「這類型」ETF表現最亮眼

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

野村投信表示，美國長期公債殖利率飆升，其中十年期公債殖利率截至10月28日已跳升超過4.28%，創下12週新高，相較上月底9/30的3.78%，更已跳升50個BP(基本點)。疫情後美國經濟數據變化劇烈，近期發布的美國經濟數據屢屢強於預期，因此降息機率變化相當大，股債市波動變化大，追求長期資本增值，高息股將是投資人不可忽略的布局。今年以來美國經濟基本面穩健，有助高息股投資氣氛向好。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF （00944）經理人林怡君表示，時序進入美國總統大選倒數，距離11月5日的投票日剩下不到十天，川普和賀錦麗雙方民調仍勢均力敵難分高下。近期川普民調強勁反彈，戰況激烈，鹿死誰手非常難說，越接近大選結果底定之前，選舉不確定性將進一步導致美債殖利率波動加劇。長債殖利率的升高也容易為對利率敏感的高息股帶來風險，高息股通常著重於未來產生的現金流來做為配息的依據，然而這些現金流通常需要在更遠的未來實現。若長債殖利率上升，未來的現金流將使用更高的折現率計算，因此使得公司的合理本益比下降，進而造成短線股價回檔。

如果近期投資單押特定類型股票，那麼一個大浪來襲可能就翻船了。林怡君分析指出，除了一般市值型或科技型的ETF之外，台股投資人也可以考慮投資高股息ETF，由於高股息ETF通常投資產業更為分散，且在市場震盪時有助於分散投資風險，適合中長線投資人布局。

根據彭博統計資料，美國10年期公債殖利率跳升超過50個基點的月份共有五次，臺灣加權指數與臺灣高股息指數後三個月平均表現分別為-2.4%與-3.4%，若透過股價動能指標與股利指標雙重篩選的「強勢高息股」，以臺灣趨勢動能高股息指數為例，這段期間平均表現為正(+0.1%)，展現抗跌實力。若進一步統計後半年的投資表現，臺灣趨勢動能高股息指數達+4.8%，勝過同期間臺灣加權指數與臺灣高股息指數的-1.6%與-1.8%，充分展現臺灣趨勢動能高股息指數抗跌跟漲硬實力。

10年期公債殖利率點為上升50BP，後三個月與後半年指數表現。（資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司，自較晚成立日2015/11/17-2023/12/31）
10年期公債殖利率點為上升50BP，後三個月與後半年指數表現。（資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司，自較晚成立日2015/11/17-2023/12/31）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 美國經濟 高股息

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