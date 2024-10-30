勞保一次領後買ETF退休？還能躲破產疑慮！真星華：0050、00878、00919都能做到

勞保最新精算報告將於2025年初出爐，因為近來勞保基金投資績效優秀，原本估計2028年破產的時程，預計將延後數年。

勞保老年給付選擇一次領或月領，以前是一面倒月領約8年就超越一次領的金額，所以月領划算。最近因為勞保永續的擔憂，靠自己投資打造退休金逐漸成為不可忽視的聲音，同時為ETF規模短期間內大幅發展的原因之一，於是偶爾有人分享一次領投資複利，未必不如月領的觀點。

小真同學（投資路上，我們都是學生）工作多年，有退休的念頭，時常關注退休消息，為了搞懂一次領投資複利媲美月領的可行性，試著評估幾個方案：

方案一

（綠線）53歲退休，年資30年，投保薪資4萬5800元，一次領206萬1000元。 投資在平均年報酬率6%的標的，根據72法則，12年翻倍，剛好65歲有約412萬（試算414萬7137元）。 65歲後繼續複利滾存，獲利不領出來花用，80歲累積資產金額993萬8855元。

方案二

（紫線）65歲以前與方案一相同，65歲以後不再複利滾存，將每年獲利24萬8828元領出來花用，每月可用2萬0735元，80歲累積資產及領用金額共787萬9560元。

方案三

（紅線）65歲退休，年資42年，月領2萬9816元，80歲累積領用金額572萬4672元。

評估分析後，小真同學有幾點心得：

1、方案一及方案二累積金額都高於方案三，方案三到90歲仍追不上方案二。

表示提早12年53歲退休一次領，複利滾存到65歲有414萬打底，即使未來平均年報酬率6%獲利領出來花用，到90歲累積資產及領用金額，仍比65歲退休開始月領的累積金額高。

2、53歲退休到65歲的12年間，沒有工作收入，勢必有其他現金流維持生活，應該是自己準備的被動收入現金流。能長期投資產生現金流撐12年以上，表示具備一定程度的投資能力。

換句話說，有投資能力才有選擇的機會，可以選擇53歲退休拿回時間自由，或開心工作到65歲多賺一點工資。

沒有投資能力，53歲不可能退休，因為沒有現金流過日子，只能做到65歲退休月領，沒得選擇。

3、平均年報酬率6%的投資標的很多，許多ETF都能做到，例如0050、006208、0056、00878、00919、00713等等耳熟能詳的標的。既然投資標的不難找，自己準備退休金，53歲退休一次領的可行性是很高的。

小真同學不禁開始幻想，趁著53歲身體能跑能跳的時候，就能擁有每日睡到自然醒、每年2次出國不用請假、每月1次國旅或數次1日遊都享受平日優惠價格的美好日子

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