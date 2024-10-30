快訊

彰化三姊弟路口被撞飛…妹妹搶命8個月不治 2孫女接連離世阿嬤心碎

強颱康芮將侵台「最新風雨預測」 明天10縣市颱風假機會大

颱風天騎士遭路樹砸傷求償百萬 法院判國賠金額曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

勞保一次領後買ETF退休？還能躲破產疑慮！真星華：0050、00878、00919都能做到

聯合新聞網／ 真星華的存股小天地
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

勞保最新精算報告將於2025年初出爐，因為近來勞保基金投資績效優秀，原本估計2028年破產的時程，預計將延後數年。

勞保老年給付選擇一次領或月領，以前是一面倒月領約8年就超越一次領的金額，所以月領划算。最近因為勞保永續的擔憂，靠自己投資打造退休金逐漸成為不可忽視的聲音，同時為ETF規模短期間內大幅發展的原因之一，於是偶爾有人分享一次領投資複利，未必不如月領的觀點。

小真同學（投資路上，我們都是學生）工作多年，有退休的念頭，時常關注退休消息，為了搞懂一次領投資複利媲美月領的可行性，試著評估幾個方案：

方案一

（綠線）53歲退休，年資30年，投保薪資4萬5800元，一次領206萬1000元。

投資在平均年報酬率6%的標的，根據72法則，12年翻倍，剛好65歲有約412萬（試算414萬7137元）。

65歲後繼續複利滾存，獲利不領出來花用，80歲累積資產金額993萬8855元。

方案二

（紫線）65歲以前與方案一相同，65歲以後不再複利滾存，將每年獲利24萬8828元領出來花用，每月可用2萬0735元，80歲累積資產及領用金額共787萬9560元。

方案三

（紅線）65歲退休，年資42年，月領2萬9816元，80歲累積領用金額572萬4672元。

評估分析後，小真同學有幾點心得：

1、方案一及方案二累積金額都高於方案三，方案三到90歲仍追不上方案二。

表示提早12年53歲退休一次領，複利滾存到65歲有414萬打底，即使未來平均年報酬率6%獲利領出來花用，到90歲累積資產及領用金額，仍比65歲退休開始月領的累積金額高。

2、53歲退休到65歲的12年間，沒有工作收入，勢必有其他現金流維持生活，應該是自己準備的被動收入現金流。能長期投資產生現金流撐12年以上，表示具備一定程度的投資能力。

換句話說，有投資能力才有選擇的機會，可以選擇53歲退休拿回時間自由，或開心工作到65歲多賺一點工資。

沒有投資能力，53歲不可能退休，因為沒有現金流過日子，只能做到65歲退休月領，沒得選擇。

3、平均年報酬率6%的投資標的很多，許多ETF都能做到，例如0050、006208、0056、00878、00919、00713等等耳熟能詳的標的。既然投資標的不難找，自己準備退休金，53歲退休一次領的可行性是很高的。

小真同學不禁開始幻想，趁著53歲身體能跑能跳的時候，就能擁有每日睡到自然醒、每年2次出國不用請假、每月1次國旅或數次1日遊都享受平日優惠價格的美好日子

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 006208富邦台50 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 報酬率 老年給付 資產 退休金

相關新聞

同時期0050+14.68%、00878+4.5%、00919-2.02%...高股息慘輸市值型？莎莉：重點是自身需求

好久沒有來整理ETF資訊，2024的尾聲大家的存股日常都好嗎？有沒有持續累積增加資產呢？莎莉一樣是努力打工賺錢慢慢進行中，我也很期待存股生活帶給我的豐厚佳績。

勞保一次領後買ETF退休？還能躲破產疑慮！真星華：0050、00878、00919都能做到

勞保老年給付選擇一次領或月領，以前是一面倒月領約8年就超越一次領的金額，所以月領划算。最近因為勞保永續的擔憂，靠自己投資打造退休金逐漸成為不可忽視的聲音，同時為ETF規模短期間內大幅發展的原因之一...

00959B今最後買進日...債市便宜快加碼！稀飯分析7優劣點：年化殖利率預估6.55%

10月中，大華銀投信發行的投資等級債券ETF大華投等美債15Y+（00959B）公告首次收益分配評價結果，預估每單位配發0.055元。以10月25日的收盤價9.92元計算，單月殖利率約為0.55%，暴力乘上12次得出年化殖利率約為6.55%。

跟著哲哲買美債ETF慘賠⋯他怒：帶粉絲買高點！反被酸投資策略出錯

摩爾證券投顧分析師郭哲榮投入大筆資金買進美債，引起不少投資人跟進，然而美國聯準會降息後，美債價格表現不如預期，有網友怒罵郭哲榮「帶著粉絲在高點買美債」，狠酸「相信哲哲、智商對折」，不過卻反被嗆「買美債還怕跌？你不要碰股票好了，本來就是用閒錢在買的，誰跟你做波段」。

中鋼、合庫金…她買7檔僅1檔賺 要全砍換「含積ETF」？這檔今年狂漲35%

投資必先做好功課，否則就算薪水再高也是一場空，有名女網友自稱「臭韭菜」，她投資中鋼(2002)、燿華(2367)、威健(3033)、智原(3035)、合庫金(5880)、台通(8011)、光洋科(1785)等，目前僅合庫金是正報酬，想知道現在停損買ETF還有重新來過的機會嗎？

大華銀00959B月配息債券ETF 10月30日除息前最後買進日

全球金融市場近日受到美國總統大選、美國經濟數據、通膨壓力及利率政策走向等多重因素影響，波動性增高，促使投資人在追求成長之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。