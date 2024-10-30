00959B今最後買進日...債市便宜快加碼！稀飯分析7優劣點：年化殖利率預估6.55%

10月中，大華銀投信發行的投資等級債券ETF－大華投等美債15Y+（00959B）公告首次收益分配評價結果，預估每單位配發0.055元。以10月25日的收盤價9.92元計算，單月殖利率約為0.55%，暴力乘上12次得出年化殖利率約為6.55%。

亮眼的配息率搭配上美國降息，「長天期」的「BBB級投等債券」將有望迎來領債息、賺價差的機會，而00959B秉持著HOLD策略，H是優選票息、O是買低良機、L是10元發行價，D 則是月底領息。將會有什麼樣的表現跟機會呢？以下稀飯為你總結大華投等美債15Y+（00959B）的4個機會點及3個注意點，跟著稀飯一起全面了解！

基本資料

大華投等美債15Y+（00959B）在2024年8月28日掛牌上市，發行價格10元。截至10月25日的收盤價為9.92元。

00959B追蹤ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數，風險報酬等級為RR2。

00959B屬於月配息的債券型ETF，每月月中進行收益評價、月底除息，並且設有收益平準金機制。

00959B的保管銀行為台企銀行。每年的經理費為0.2~0.3%，保管費則為0.05~0.1%，視規模而有級距式調整。

00959B市值規模達32億元，吸引超過1萬名投資人投資。

持債標準

指數公司每個月對指數進行一次成份證券審核，於每月最後一個日曆日生效，其審核資料截止日為每月最後交易日之前三個交易日收盤。

指數公司依據資料截止日之收盤資料，更新流動性、信用評級、到期日、付息方式與票面利率等指標之篩選，確保既有成份證券符合篩選標準，並納入符合篩選標準之新成份證券，再依據審核資料截止日數據更新成份證券的市值，以調整個別成份證券之權重。

00959B追蹤指數設有嚴格的債券篩選標準，最特別的當屬「篩選票面利率排名前10%的債券」，以優化收益表現。

此外，為了控制單一發行人及產業風險，發行人與產業的比重都設有上限。

雖然00959B追蹤特定指數，但並非完全按照指數進行投資，而是至少90%的資產配置會與指數成分債一致，其餘則可能根據市場狀況進行靈活調整，確保資產曝險盡可能貼近基金淨資產價值的100%。

持債分佈

00959B經過嚴格篩選，共包含82檔成分債券，此數量並非固定，會隨市場變動進行調整。

其投資組合的國家分布主要集中在美國，占比68.51%，其次是法國、義大利及印尼，分別占4.83%、4.30% 和3.49% 等，剩餘的國家如加拿大、墨西哥等資產合計占比也具備一定的比例。

從持債信評來看，00959B的資產中有85.08%為BBB級，12.64%為A-及以上級別，剩餘2.28%為現金，以確保投資組合的穩定性。

在產業配置方面，00959B覆蓋了8種不同的產業，包含能源、基礎工業、金融及資本財等領域。其中特別以「公共事業」產業的占比最高，達12.02%，多樣化的產業分布有助於進一步降低單一產業風險！

持債發行人

持債知名發行人包括特許通訊公司、甲骨文公司、開利公司、波音公司及HCA醫療集團等，這些公司在全球範圍內，尤其是在美國和歐洲市場都具有相當高的知名度。

根據三大信評機構的評級標準，這些發行人發行的債券多數獲得BBB級以上的評級。

不過，稀飯也觀察到有些發行人如特許通訊公司，其債券的部分評級略低於BBB級，例如穆迪給予了Ba1的評級，說明仍有一定的違約風險存在。

殖利率與票息率

00959B 為月配息的ETF，於每月月底進行除息，次月月底領息，搭配月中除息的股票型或債券型ETF，便可以實現雙週領息！

加上其股利來源屬於海外所得，根據2025年報稅新制，個人海外所得低於100萬元，不須申報也不需繳納個人所得稅。

若超過100萬元，低於750萬元則需申報，但不需要繳納海外所得稅，直到超過 750萬元，才需要繳納稅務。

因此，00959B也非常適合有資產配置需求的投資人！可以藉此降低稅務風險。

觀察投信的DM，其追蹤指數回測過往2019年1月1日到2024年5月31日6年間的平均殖利率約為6.28%，其表現更甚於未經調整的BBB到AAA級債券，符合其H（優選票息）的策略！

而00959B也即將迎來首次除息，預估每單位預估配發0.055元。以10月25日的收盤價9.92元計算，單月殖利率約為0.55元，暴力乘上 12次得出，年化殖利率約為6.55%，比回測績效的6.28%更加優異！

債券累積報酬率

00959B自2024年8月底掛牌不久，便搭上降息潮，9月初因美國聯準會宣布降息2碼，帶動00959B的價格在短暫上漲至10.26元。然而，隨著市場進一步消化降息影響，其價格回調至10.09元。

從10月18日起算的5天內，00959B的價格微幅上升0.02元，波動幅度為0.2%，而過去一個月內的價格下跌了0.16元，跌幅達到1.56%。

股價短期內必然會因市場波動而上下起伏，00959B專注於投資長天期美國投資級債券，且市場預期未來仍可能出現進一步的貨幣寬鬆政策，價格仍然有回升的潛力。

從波動性來看，00959B的年化標準差約為4.95至7.4，也顯示其在短期內具有一定的風險。然而，近10天的Beta值為-0.06，顯示其與大盤的波動相關性較低。在大盤波動時具有一定的穩定性。

總結

機會點

1、高殖利率表現：00959B追蹤指數篩選票面利率排名前10%的債券，而非鎖定票面利率來優化收益。在降息循環下可望穩定收益，本次年化殖利率約為6.55%，吸引力十足。 2、美國降息的利好：若降息趨勢延續，對於長天期債券價格表現有利。 3、稅務優勢：根據2025年報稅新制，海外所得低於750萬元免稅，對高資產投資者有顯著的稅務優勢。 4、投資分散化：00959B投資於82檔美國大型企業債券，涵蓋能源、金融、基礎工業等多個產業，降低單一產業風險。

注意點

1、成立時間較短：00959B自2024年8月底掛牌，尚未經過完整的市場波動考驗。 2、利率風險：雖然降息有利長天期債券價格表現，但若利率上升，價格可能面臨下行壓力。 3、信用風險：儘管投資等級債違約率低，但若發行公司因營運或財務狀況不佳導致信用評等被調降，這可能會反映在債券的市場價格下跌，可能產生負面影響。

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