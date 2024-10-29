統一投信推新公司債ETF

自9月18日美國聯準會啟動降息以來，債市歷經漲多回檔，甜蜜投資點悄然浮現。尤其投資級債擁有「到期殖利率仍高、違約率相對低」的雙重優勢，適合存債族納入投資組合。統一投信表示，鑒於企業營運體質仍穩健，選擇投等債ETF的關鍵密碼可瞄準「BBB」評級，兼顧風險與收益。「統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF」（00966B），即具備此雙重優勢及關鍵密碼，是債券投資的新選擇。

美債殖利率近期節節攀升，主要反映美國經濟數據強勁與總統選情不確定性，使得降息預期減弱。據彭博統計至25日，美國10年期政府公債與投資級債的殖利率雙雙走揚，投資級債為5.1%，BBB級的投資級債更達5.3%，不但都高於美公債的4.24%水準，且處於金融海嘯以來的相對高檔位置。

投資人也許會說，非投資等級債的到期殖利率更高，但統一投信表示，投資債券聚焦的不只有債息，非投資等級債的違約風險相對較高，因此重視低違約率也是選擇好債券的重要課題。

根據Fitch過去30年的統計，觀察各不同評級的全球公司債指數，以景氣三年為一循環做基準，投資級債的三年平均違約率不到1%，其中，BBB級投資級債的三年平均違約率為0.57%，遠低於非投資級債的6.78%。總結來看，BBB級投資級債可以達到收益及風險的平衡。

統一投信秉持「好基金、好幸福」的企業精神，將推出統一ESG投等債15+ETF，不僅瞄準BBB投資級債，同時，鑒於具有良好ESG的公司，更能抵禦包括氣候變遷以及不斷變化的市場所帶來的衝擊，因此嚴選ESG好企業納入成分債。在層層把關篩選下，據彭博統計至25日，00966B追蹤的指數平均殖利率5.95%，平均票面利率5.46%，可做為資產配置不可或缺的一環。

00966B每股發行價為15元，採月配息機制，將於11月25日到27日開始募集。統一投信提醒，投資人選擇ETF時，須留意基金配息率與追蹤指數殖利率的差異，也可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。