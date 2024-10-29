海外股票ETF 績效火

根據CMoney統計至10月29日，今年以來海外原型股票ETF表現突出者，不僅集中在AI概念和半導體ETF上，包含具趨勢支撐的電動車、數位資產、衛星商機等紛紛竄出頭，而低基期的陸港股也出現反彈，前十強漲幅在34%以上。

台股受到美國前總統川普保護費之說而殺破月線支撐，雖目前民調平分秋色，但川普交易和川普概念股已開始蠢動。其中，比特幣重返7萬美元，帶動相關ETF績效表現，也使ETF排名出現變化。

而不同於今年上半年資金集中在AI族群上，下半年資金輪動，也反映在ETF績效上。

今年以來最強一檔ETF是富邦未來車，上漲幅度來到50.6%，前兩大持股就是AI核心關鍵的輝達和台積電，第三大持股則是近期因財報亮眼而反彈的特斯拉，核心持股輪動下，市價也重返30元。

至於國泰數位支付服務ETF基金，今年漲幅來到41.8%，暫居第二，是盤面上唯一一檔與數位資產和交易所等標的相關的ETF，29日市價收上30.77元，逆勢改寫成立以來新高價，也是當日盤面唯一創新高的原型ETF。

日前SpaceX星艦火箭回收任務完成，也帶動太空商機加溫，第一金太空衛星今年累計漲幅達40.3%。

此外，今年以來表現為列前十強的還有統一FANG+、凱基全球菁英55、富邦恒生國企、國泰北美科技、中信中國高股息、國泰智能電動車、復華S&P500成長，漲幅落在34.05%至39.2%間。

法人分析，比特幣再登7萬美元高點，反應三大利多：第一，美國今年年初正式通過比特幣ETF上架；第二，美國降息推升漲幅；第三，川普為其撐腰。

川普曾不只一次公開力挺虛擬貨幣相關資產，還曾經公開宣布，要「讓比特幣成為美國戰略儲備」，預期隨著美國大選接近，未來仍有表現機會。

第一金投信指出，太空發展兼顧永續及商業應用需求，科技企業的參與意願大幅提高，加速太空產業落地發展，後市成長動能深受期待。

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