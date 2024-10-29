快訊

康芮達中颱上限又強又胖明天登陸 颱風假8縣市有機會

康芮達中颱上限、暴風圈超越蘇迪勒 28年來最胖侵台颱

海外股票ETF 績效火

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
今年來海外原型股票ETF表現
今年來海外原型股票ETF表現

根據CMoney統計至10月29日，今年以來海外原型股票ETF表現突出者，不僅集中在AI概念和半導體ETF上，包含具趨勢支撐的電動車、數位資產、衛星商機等紛紛竄出頭，而低基期的陸港股也出現反彈，前十強漲幅在34%以上。

台股受到美國前總統川普保護費之說而殺破月線支撐，雖目前民調平分秋色，但川普交易和川普概念股已開始蠢動。其中，比特幣重返7萬美元，帶動相關ETF績效表現，也使ETF排名出現變化。

而不同於今年上半年資金集中在AI族群上，下半年資金輪動，也反映在ETF績效上。

今年以來最強一檔ETF是富邦未來車，上漲幅度來到50.6%，前兩大持股就是AI核心關鍵的輝達和台積電，第三大持股則是近期因財報亮眼而反彈的特斯拉，核心持股輪動下，市價也重返30元。

至於國泰數位支付服務ETF基金，今年漲幅來到41.8%，暫居第二，是盤面上唯一一檔與數位資產和交易所等標的相關的ETF，29日市價收上30.77元，逆勢改寫成立以來新高價，也是當日盤面唯一創新高的原型ETF。

日前SpaceX星艦火箭回收任務完成，也帶動太空商機加溫，第一金太空衛星今年累計漲幅達40.3%。

此外，今年以來表現為列前十強的還有統一FANG+、凱基全球菁英55、富邦恒生國企、國泰北美科技、中信中國高股息、國泰智能電動車、復華S&P500成長，漲幅落在34.05%至39.2%間。

法人分析，比特幣再登7萬美元高點，反應三大利多：第一，美國今年年初正式通過比特幣ETF上架；第二，美國降息推升漲幅；第三，川普為其撐腰。

川普曾不只一次公開力挺虛擬貨幣相關資產，還曾經公開宣布，要「讓比特幣成為美國戰略儲備」，預期隨著美國大選接近，未來仍有表現機會。

第一金投信指出，太空發展兼顧永續及商業應用需求，科技企業的參與意願大幅提高，加速太空產業落地發展，後市成長動能深受期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

A股也有「川普概念股」？川大智勝開盤漲停 大摩成第8大流通股東

勝選希望濃！川普媒體公司市值大增 逼近馬斯克旗下X

轟歧視言論 賀錦麗：川普整天煽動仇恨、分裂…珍妮佛洛佩茲挺賀

川普保護費說讓台股成全球最弱？狄驤「被刻意壓低」：地緣政治才是最大危機

相關新聞

跟著哲哲買美債ETF慘賠⋯他怒：帶粉絲買高點！反被酸投資策略出錯

摩爾證券投顧分析師郭哲榮投入大筆資金買進美債，引起不少投資人跟進，然而美國聯準會降息後，美債價格表現不如預期，有網友怒罵郭哲榮「帶著粉絲在高點買美債」，狠酸「相信哲哲、智商對折」，不過卻反被嗆「買美債還怕跌？你不要碰股票好了，本來就是用閒錢在買的，誰跟你做波段」。

中鋼、合庫金…她買7檔僅1檔賺 要全砍換「含積ETF」？這檔今年狂漲35%

投資必先做好功課，否則就算薪水再高也是一場空，有名女網友自稱「臭韭菜」，她投資中鋼(2002)、燿華(2367)、威健(3033)、智原(3035)、合庫金(5880)、台通(8011)、光洋科(1785)等，目前僅合庫金是正報酬，想知道現在停損買ETF還有重新來過的機會嗎？

海外股票ETF 績效火

根據CMoney統計至10月29日，今年以來海外原型股票ETF表現突出者，不僅集中在AI概念和半導體ETF上，包含具趨勢...

統一投信推新公司債ETF

自9月18日美國聯準會啟動降息以來，債市歷經漲多回檔，甜蜜投資點悄然浮現。尤其投資級債擁有「到期殖利率仍高、違約率相對低...

00887之亂查核結果出爐 櫃買中心：無不法炒作

櫃買中心29日發布新聞稿指出，調查永豐中國科技50大ETF（00887）交易情形，沒有發現特定帳戶交易集中或不法炒作情形...

人為介入炒作？00887溢價逾220%又暴跌 金管會查核結果出爐

永豐中國科技50大ETF（00887）在10月7日溢價一度逾220%是ETF史上最大溢價，10月9日單日淨值更暴跌33%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。