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00887之亂查核結果出爐 櫃買中心：無不法炒作

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
櫃買中心調查永豐中國科技50大ETF（00887）交易情形，沒有發現特定帳戶交易集中或不法炒作情形。情境示意圖。圖／Ingimage
櫃買中心調查永豐中國科技50大ETF（00887）交易情形，沒有發現特定帳戶交易集中或不法炒作情形。情境示意圖。圖／Ingimage

櫃買中心29日發布新聞稿指出，調查永豐中國科技50大ETF（00887）交易情形，沒有發現特定帳戶交易集中或不法炒作情形，但若未來檢查有發現異常情事，櫃買中心將配合偵辦。

中國政府在十一長假前，推出降息降準的強力救市方案，但十一長假期間，陸股休市沒得交易，這段時間有交易的港股被買爆，指數飆高一度踹開台股，在其他市場掛牌與中國股市連結的ETF也同獲投資人追捧，這些都是市場的正常反應，只不過，00887卻出現巨幅溢價，因此驚動金管會啟動專案調查。

櫃買中心指出，9 月下旬中國股市連日上漲，00887自9月30日以來交易熱絡，期間適逢10月1日至7日中國股市休市，10月1日起該檔ETF成交價逐步上漲，因而出現溢價情形。

櫃買中心10月9日晚間公告00887自10月11日開始列為處置有價證券，採取預收款券的處置措施。永豐投信自10月9日開始受理00887申購作業後，溢價幅度已於10月17日收斂至3%以下。

櫃買中心說明永豐投信沒有在10月8日申購當日如期完成申購的原因，主要是因為受理投資人申購數量太多，比對申購單、預估申購價金及申購買回系統平台登錄花費時間太長，以致於無法於下午6時系統申報時間截止時間前完成當日申購資料申報，才導致10月8日客戶申購00887作業無法完成。

櫃買調閱相關交易資料，包括：買賣較大投資人，買賣較大證券商及融資、融券或借券增加較多投資人，是否有交易異常或軋空等情事進行分析，結論是「未發現特定帳戶交易集中或不法炒作」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00887永豐中國科技50大 ETF 櫃買中心 淨值 溢價

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