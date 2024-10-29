大盤高檔拉回 台股ETF受益人數續朝千萬大關邁進

對台股仍有信心？ETF（指數型股票基金）受益人數續創新高，繼續向千萬人大關邁進，根據台股ETF集保戶股權分散統計資料，65檔台股ETF受益人最新一周統計來到994萬1883人，較前一周增加2萬3102人，周增加人數最多，也是唯一增加上萬人的一檔ETF是新成立的00937。

即使台股暫停反彈，截至10月25日止，65檔台股ETF受益人數超過994萬人，觀察近一周表現，有30檔受益人數增加，除了00938是新成立ETF，人數當周加1萬2185人外，以0056元大高股息增加近萬人表現最佳。整體而言，受益人增加前十名中有5檔是高息型ETF，其中季配型相對更受投資人青睞。

群益投信表示，今年以來，全球金融市場受通膨與升息加劇影響甚鉅，市場的波動度也提高，投資人紛紛將資金轉往高股息ETF，22檔台股高息ETF總受益人今年增加337萬人，占所有台股ETF增加人數的9成以上，台股ETF投資熱度目前仍然持續。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，金融海嘯後，每年台股第4季的表現，加權指數過的平均報酬為4.28％，正報酬機率為80％，儘管台股目前水位不低，但仍有不少個股強勢表態。

台股本周已連跌2天，合計下跌逾4百點，周一跌破5日線、周二跌跌月線，距離台積電法說後創造的2萬3713點波段高點，已拉回千點之多。 近一周受益人數增加前十名的台股ETF。圖／資料來源CMONEY

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