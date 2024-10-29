00959B明天最後買進日…買投等債ETF最佳時機點！ 專家：利率高點、降息緩步進行中

全球金融市場近日受到美國總統大選、美國經濟數據、通膨壓力以及利率政策走向等多重因素影響，波動性增高，促使投資人在追求成長之餘，也開始進行資產配置，降低風險。

大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭修誠表示，儘管債券市場受制於殖利率上升的壓力，但全球經濟趨向穩定的背景下，投資人對穩定現金流的需求顯著增加。回顧過去美國降息循環期間之長天期投資級公司債表現，若能在降息循環開始時進場，且持有期間越長，投資績效表現越好。目前利率仍處高點，降息緩步進行中，現在正是布局長天期投資等級公司債的絕佳時機點。

郭修誠指出，00959B具有「高票息」、「高品質」與「低入手價」二高一低特性，聚焦於美國境內發行，信評平均為BBB的投資級公司債。根據標普統計，過去30年BBB級債的違約率大約為0.19%，遠低於非投資等級債券的違約率4.9%。

更特別的是，00959B的高票息來自於指數原則篩選「票面利率排名最高的前10%的債券」，為市場上唯一一檔不鎖定固定票息率的債券ETF。他說明，這樣的設計在降息循環下，投組具有較佳流動性，且仍能鎖定較高票面利率的債券。

據CMoney統計，在台掛牌之債券ETF總市值已接近3兆台幣，受益人數接近200萬人。觀察近一周債券ETF規模與受益人成長狀況，00959B的成長幅度雙雙奪冠。

00959B為每月配息，每單位0.055元，以29日收盤價9.86元計算，單次配息率約為0.56%，年化配息率來到6.69%。

想要參與配息的投資人，記得把握本月最後買進日10/30，預計可在11/22領到收益分配。月底除息的設計不僅為投資人創造每月兩次領息的機會，也能做到股債配置分散風險，值得投資人作為長期資產配置的優息首選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。