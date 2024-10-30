跟著哲哲買美債ETF慘賠⋯他怒：帶粉絲買高點！反被酸投資策略出錯

摩爾證券投顧分析師郭哲榮投入大筆資金買進美債，引起不少投資人跟進，然而美國聯準會降息後，美債價格表現不如預期，有網友怒罵郭哲榮「帶著粉絲在高點買美債」，狠酸「相信哲哲、智商對折」，不過卻反被嗆「買美債還怕跌？你不要碰股票好了，本來就是用閒錢在買的，誰跟你做波段」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，郭哲榮帶著粉絲在八月高點買進美債，至今美債價格跌跌不休，怒轟郭哲榮根本是新一代巴逆逆（半導體產業業務員，被外界稱為反指標女神），狠酸「相信哲哲、智商對折」。

其他人則留言「猜猜哲哲今天會加碼多少美債」、「根本沒止跌的跡象，誰敢買」、「最會抓轉折分析師，抓到一個大A轉」、「無限攤平再加碼，遲早會漲」、「聽他一次，毅嘉套到現在」、「未來可以買在相對便宜，不懂為何一直向下攤平」。

但也有人說「玩股票為了領股息、玩美債為了賺價差，好像有一點奇怪」、「對資產配置者來說，加碼好時機 對投機價差者，確實很痛苦，投資策略因人而異，幾家歡樂幾家愁」、「才跌一點點，沒這麼嚴重吧，早晚漲回來，現在就加碼就好了」、「買美債還怕跌？你不要碰股票好了，本來就是用閒錢在買的，誰跟你做波段」。

還有人分享「我去年初就開始進國泰美債ETF 從接近33一路進到現在，中間還跌到27.68，我依然一路加碼，現在100多張，跌就加碼，希望這個價能撐到年底，我就可以一次再買50萬」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。