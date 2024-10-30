快訊

選前7天最新民調！賀錦麗「超微幅」領先川普 路透：難以勝選

安卓手機也要有「動態島」了！外媒曝最快2025年Android 16看得到

MLB／洋基球迷絕望到難看！硬搶貝茲接殺飛球被罵翻 裁判立即驅逐出場

跟著哲哲買美債ETF慘賠⋯他怒：帶粉絲買高點！反被酸投資策略出錯

聯合新聞網／ 綜合報導
債券最近跌勢不斷。美債示意圖／路透社
債券最近跌勢不斷。美債示意圖／路透社

摩爾證券投顧分析師郭哲榮投入大筆資金買進美債，引起不少投資人跟進，然而美國聯準會降息後，美債價格表現不如預期，有網友怒罵郭哲榮「帶著粉絲在高點買美債」，狠酸「相信哲哲、智商對折」，不過卻反被嗆「買美債還怕跌？你不要碰股票好了，本來就是用閒錢在買的，誰跟你做波段」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，郭哲榮帶著粉絲在八月高點買進美債，至今美債價格跌跌不休，怒轟郭哲榮根本是新一代巴逆逆（半導體產業業務員，被外界稱為反指標女神），狠酸「相信哲哲、智商對折」。

其他人則留言「猜猜哲哲今天會加碼多少美債」、「根本沒止跌的跡象，誰敢買」、「最會抓轉折分析師，抓到一個大A轉」、「無限攤平再加碼，遲早會漲」、「聽他一次，毅嘉套到現在」、「未來可以買在相對便宜，不懂為何一直向下攤平」。

但也有人說「玩股票為了領股息、玩美債為了賺價差，好像有一點奇怪」、「對資產配置者來說，加碼好時機 對投機價差者，確實很痛苦，投資策略因人而異，幾家歡樂幾家愁」、「才跌一點點，沒這麼嚴重吧，早晚漲回來，現在就加碼就好了」、「買美債還怕跌？你不要碰股票好了，本來就是用閒錢在買的，誰跟你做波段」。

還有人分享「我去年初就開始進國泰美債ETF 從接近33一路進到現在，中間還跌到27.68，我依然一路加碼，現在100多張，跌就加碼，希望這個價能撐到年底，我就可以一次再買50萬」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00687B國泰20年美債 Dcard 債券ETF 分析師 半導體 郭哲榮 降息

延伸閱讀

債券ETF一片倒「已經在公園打地鋪了」！ 專家：美選前股市震躲債避險

年薪加總500萬…誤「把股市當賭場」反欠地下錢莊3000萬！ 雨果：貪心、不甘願、無法接受現實

力積電（6770）股價跌不停！網酸「爛到有剩」笑曝黃董自救4階段

00878將公布預估配息數字…投100萬每季用股利再多一張！ 專家：複利效果很驚人

相關新聞

跟著哲哲買美債ETF慘賠⋯他怒：帶粉絲買高點！反被酸投資策略出錯

摩爾證券投顧分析師郭哲榮投入大筆資金買進美債，引起不少投資人跟進，然而美國聯準會降息後，美債價格表現不如預期，有網友怒罵郭哲榮「帶著粉絲在高點買美債」，狠酸「相信哲哲、智商對折」，不過卻反被嗆「買美債還怕跌？你不要碰股票好了，本來就是用閒錢在買的，誰跟你做波段」。

中鋼、合庫金…她買7檔僅1檔賺 要全砍換「含積ETF」？這檔今年狂漲35%

投資必先做好功課，否則就算薪水再高也是一場空，有名女網友自稱「臭韭菜」，她投資中鋼(2002)、燿華(2367)、威健(3033)、智原(3035)、合庫金(5880)、台通(8011)、光洋科(1785)等，目前僅合庫金是正報酬，想知道現在停損買ETF還有重新來過的機會嗎？

海外股票ETF 績效火

根據CMoney統計至10月29日，今年以來海外原型股票ETF表現突出者，不僅集中在AI概念和半導體ETF上，包含具趨勢...

統一投信推新公司債ETF

自9月18日美國聯準會啟動降息以來，債市歷經漲多回檔，甜蜜投資點悄然浮現。尤其投資級債擁有「到期殖利率仍高、違約率相對低...

00887之亂查核結果出爐 櫃買中心：無不法炒作

櫃買中心29日發布新聞稿指出，調查永豐中國科技50大ETF（00887）交易情形，沒有發現特定帳戶交易集中或不法炒作情形...

人為介入炒作？00887溢價逾220%又暴跌 金管會查核結果出爐

永豐中國科技50大ETF（00887）在10月7日溢價一度逾220%是ETF史上最大溢價，10月9日單日淨值更暴跌33%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。