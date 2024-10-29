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本金千萬年領50萬股息可行！但沒考慮通膨、也不夠用？ 達人：已是一般階級能達到的極限

聯合新聞網／ 存股方程式
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

上星期五那篇「多久能達成千萬股票資產」的文章，版主收到不少意見回饋，本文簡單回應。

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首先，部分版友認為版主沒有考慮通膨

關於通膨，即使把通膨考慮進去，似乎都很難改變投資策略。版主目前就是以投資市值型ETF為主，如果考慮通膨問題而必須進一步提高獲利，那就只能透過主動操作以獲得更高的報酬率，但版主已經放棄主動選股操作，獲得和大盤差不多的績效就心滿意足。真正該考慮通膨應是在離開職場之後，畢竟已經沒有工作收入。

版主認為，投資是一輩子的事，即使已經退休也不能停止投資，否則通膨確實會一點一滴侵蝕資產。退休後的投資必須更保守，投入的資金佔每月現金流的10%～20%即可，如此就能避免資產遭通膨侵蝕。

其次，版友認為，千萬股票資產、年領50萬股利不夠用。

千萬股票資產、年領50萬股利是否夠用？端看每個人的生活方式，重點在於克制慾望。任由慾望無限放大，股利再多都不夠用；適度縮減慾望，每個月三萬元也能怡然自得。如果認為50萬股利不夠用，那就不要過早離開職場，多存股幾年讓複利繼續發揮作用，搭配政府的月退休金，就算不能錦衣玉食，至少也能衣食無缺。

「千萬股票資產、年領50萬股利」很可能是一般中產階級能達到的極限了。

據主計處統計，台灣全體受雇員工總薪資中位數大約50萬～60萬元，這樣的薪資水準如果還要走過成家、買房、買車...等人生階段，能投入存股的預算肯定不多，除非原生家庭提供財務援助，否則能達到「千萬股票資產、年領50萬股利」就已是非常了不起的里程碑了。

問題不在於「千萬股票資產、年領50萬股利」是否夠用？而是對大部分中產階級而言，這已是將潛力發揮到極限所能取得的最大成就了。

版主的年收入不算差（遠高於薪資中位數），但扣除生活開銷之後，每個月能投入存股的預算大約兩萬五千元，因此版主的階段性目標就是「千萬股票資產、年領50萬股利」。這並不代表版主達成「千萬股票資產、年領50萬股利」的目標之後就會離開職場，如果時間與能力允許，當然是會繼續工作、繼續存股，讓資產持續放大。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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