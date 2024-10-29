00878將公布預估配息數字…投100萬每季用股利再多一張！ 專家：複利效果很驚人

很多人喜歡玩威力彩，小賭怡情，在摃龜26期後，威力彩終於在台南市開出頭獎啦！由1注獨得獎金6.31億元，沒中獎的民眾也不要灰心，投資專家呼籲，與其把希望寄託在運氣上，不如從現在開始認真投資，耐住性子穩定投入高股息ETF，把時間拉長複利效果會很驚人，成為自己的「複」翁。

所謂的「複利」，是指將報酬投入本金再投資，本金就會像雪球一樣越滾越大，攤開數據來看，市面上多檔知名的高股息ETF，最近的單次配息率都突破2%，包含國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）、凱基優選高股息30（00915），而復華台灣科技優息（00929）也有將近1%。

以00878舉例，投資人投入100萬，換算上一次配息時的收盤價23.13元，大約可以買到43張，每股配發0.55元，單季就能領到2.3萬元股息，進一步將2.3萬元投入，等於每一季都為自己賺進一張00878，透過複利滾大本金。

ETF達人分析，高股息ETF百百款，不曉得怎麼買的股民，可以跟著大家買，國泰00878受益人超過144萬人，奪下全市場ETF冠軍寶座，定期定額人數也是領先群雄，會這麼受到投資人喜愛是因為，00878重視風險分散，金融、電腦、半導體族群權重各佔2成，聯發科、聯詠、國泰金、廣達、日月光等指標企業，都是成分股之一。

市場專家點出，00878重要成分股之一的聯發科，在ETF中占比有5%，最新的旗艦晶片天璣9400，因客戶需求暢旺廣大投片，月初問世以來，不到一個月就出現供應短缺，對於00878來講絕對是個利多。

不僅如此，AI勢不可擋，美商亞馬遜執行長賈曼甚至高喊，AI是變革性技術，將改變每一家公司、每一份工作及每一個工作流程，台灣的合作廠商廣達（00878權重約佔3.84%），也有望跟著受惠，出貨動能催落去，00878選股緊跟市場脈動，跟著趨勢一起成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。