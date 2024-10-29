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0050定期定額到後面沒意義？股數占比少乾脆不買？小畢：平均成本才是重點

聯合新聞網／ 小畢投資筆記
定期定額的重點是將成本均價壓低。台股示意圖／聯合報系資料照
定期定額的重點是將成本均價壓低。台股示意圖／聯合報系資料照

投資時，大家常採用定期定額法來投資。

定期的意思就是因為我們無法預測何時是高點何時是低點，所以就固定時間買進，例如每個月的第一天買進；至於定額就是每次買固定的金額，例如每次買10000元。

定額的話可以讓我們在股價高時買到少一點數量，股價低時買到多一點數量，這樣一來理論上你的買進成本就會很接近長期的平均值，因此定期定額法也稱作平均成本法

但隨著定期定額的投資時間增加，累積的資金也越來越多，於是有人提出後來投入的資金跟累積資金相比所佔的比例越來越小，所以對於平均成本的效果也越來越小，也就是所謂的定期定額鈍化

例如每個月投入10000元，第二個月投入的資金佔整體資金的50%，第三個月投入的資金則是佔整體資金的33.3%，到了第20個月時，投入的資金只佔整體資金的5%，看起來定期定額到後期好像真的會鈍化，但這其實存在一些迷思。

首先，定期定額的影響不是用資金所佔的比例來決定。

假設某支股票連續三天的股價分別是每股5元，10元和15元，那麼平均價就是每股10元。

如果你在這三天各投資30元，也就是在5元時買到6股，10元時買到3股，15元時買到2股，當投資90元後共買到11股，平均價格為8.18元，而不是這三個股價的平均價10元。

這是因為每筆定額買到的股數不一定一樣，所以每筆定額的影響跟買到的股數有關，買在5元時，等於有6股的成本是5元，對整體成本的影響是54%而不是33%。

知道每筆定期定額的影響是跟買到的股數有關後，有些人可能會認為後來買到的股數跟前面累積的股數相比，比重還是會越來越小，事實上隨著定期定額投入的次數增加，每筆定期定額對整體成本的影響本來就會越來越小，這跟是不是新資金無關。

以定期定額100筆為例，假設每筆買到的股數都相同，那麼每筆資金對於整體成本的影響都是1%，移除第一筆資金或是第100筆資金對整體成本的影響都不大。

也就是說新資金影響越來越小跟定期定額無關，因為就算不是定期定額投入，只要之前投入的資金夠多，之後的新資金對於整體成本的影響本來就是會變小。

接下來我們回到定期定額的目的，定期定額就是讓投資人避免將所有資金買在高點，所以今天當新資金的影響越來越小時，代表投入累積的資金夠多，也就是已經達到定期定額平均成本的目的。

新資金如果會大幅影響整體成本才應該要感到擔心，這代表新資金如果買在高點時會大幅提高整體的成本。

以只投入3筆定期定額和100筆定期定額來說，100筆的每筆投資對整體成本影響較小，但平均成本的效果絕對比3筆定期定額來得好。

最後常有的疑問就是當新資金影響變小的話，還需要繼續定期定額嗎？

我的建議還是繼續定期定額，因為通常資產累積的時間還很長，現在的新資金雖然和前面相比影響可能變小，但後面新資金的總和還是有可能會超過前面投入的資金。

只有持續定期定額投入才能繼續獲得平均成本的好處。

◎本文內容已獲小畢投資筆記授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 定期定額

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