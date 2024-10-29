快訊

煽動南二都「強敵」 藍營雙城奇謀點燃綠營惡鬥之火

康芮將登陸、有望放颱風假？各縣市暴風圈侵襲機率曝光

MLB／豪門大戰走味？道奇3勝0敗聽牌了 大谷翔平2保送上壘

聽新聞
0:00 / 0:00

債券價格低...撿便宜好時機！00933B從月月配中殺出重圍 今年報酬超過10%

聯合新聞網／ 綜合報導
近期殖利率攀升，債市價格滑落，各檔ETF配息力是否有影響也受到關注。美債示意圖／路透社
近期殖利率攀升，債市價格滑落，各檔ETF配息力是否有影響也受到關注。美債示意圖／路透社

每月領息為自己打造被動收入是台灣投資人最愛，統計全台已有15檔左右月月配息債券ETF，但近期殖利率攀升，債市價格滑落，各檔ETF配息力是否有影響也受到關注，觀察規模超過新台幣百億元的七檔月配型債券ETF，可發現超過半數有配息下滑的趨勢，投資人需留意其中眉角。

債券ETF達人分析，近半年多檔月配金額下滑的ETF包括00937B從0.084降到0.082元、00773B從最高0.153降到0.135元、00948B從0.055降到0.053元，以及00942B從近幾次的0.07元降到0.068元，配息金額呈現穩健上漲趨勢的則有00772B從0.136元成長至0.143元、00933B從0.07元成長至0.08元。

達人表示，進一步比較兩檔月配金額有增加趨勢的債券ETF，中信高評級公司債（00772B）最新收盤價是35.48元、而國泰10Y+金融債（00933B）則是16.82元，每張2萬元有找，價格相對親民，受到小資族和退休存債族的青睞，00933B為市面上首檔月配息有收益平準金的債券ETF，投信投顧公會資料顯示r

市場專家指出，近期全球重要股市還會受到美國大選牽動，昨川普再度發表保護費言論，今台股開盤即大跌超過200點，和23,000說掰掰，但債市和股市呈現反向關係，本日盤中可見債券ETF多由綠轉紅，建議投資人善用債券ETF，適度降低投組波動，避開這波股市震盪，目前殖利率仍在高點，領息族可分批投入。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00772B中信高評級公司債 00773B中信優先金融債 00933B國泰10Y+金融債ETF 00937B群益ESG投等債20+ 00948B中信優息投資級債 債券ETF 月配息 殖利率 美國大選

延伸閱讀

00919繼續按照計畫買進一張！ 真星華：投資即生活一部分無花俏技巧

006208、00922、00905...達人推7檔選1市值型：月存1萬以下資金別太分散

00943配0.15...他卻轉買00929？達人「加減賺價差」：新上市有隱憂

景氣燈號轉亮黃紅燈！持股該獲利了結、抱現金快逃？專家：市值型減碼不停扣

相關新聞

債券價格低...撿便宜好時機！00933B從月月配中殺出重圍 今年報酬超過10%

每月領息為自己打造被動收入是台灣投資人最愛，統計全台已有15檔左右月月配息的債券ETF，但近期殖利率攀升，債市價格滑落，各檔ETF配息力是否有影響也受到關注，觀察規模超過新台幣百億元的七檔月配型債券ETF，可發現超過半數有配息下滑的趨勢，投資人需留意其中眉角。

當年若有被動指數投資觀念不會自己選股！ 20年股市老手：能重來一次會買0050

如果年輕時重新讓我選擇一次，如果我當年有被動指數投資的觀念，我鐵定不要這樣冒險自己選股投資。

高股息配息縮水成常態？網點名0050：市值型ETF將成趨勢

台股28日開高走低，收在23,198.07點，下跌150.38點，跌幅0.64%。PTT網友討論，今年高股息ETF受到台股股價大漲影響，導致配息率下降，法人認為高股息ETF配息縮水將成新常態，降息潮可能會持續到明年上半年。有網友分析，0056、00878明年配息率應可維持8%左右，但2026年就很難說，有人推薦006208加上00713的投資組合，大讚「漲能漲、跌能扛」。

00943配0.15...他卻轉買00929？達人「加減賺價差」：新上市有隱憂

這個月因為00943兆豐電子高息等權公佈配息0.15所以慢慢的買了一些，除息後很快填息，應該是配很好散戶搶進。

00940配息縮水？別只「棒打落水狗」每檔高股息都面臨！ 專家：00878、00713老牌ETF展價值

其實，不只是00940的表現讓投資人跌破眼鏡，近期許多高息ETF配息率都有「縮水」的現象出現...

006208、00922、00905...達人推7檔選1市值型：月存1萬以下資金別太分散

今天存股Q&A帶來的是選股與配置的小建議，大家可以來初步幫自己的投資組合做健檢，提升整個組合的效率。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。