債券價格低...撿便宜好時機！00933B從月月配中殺出重圍 今年報酬超過10%

每月領息為自己打造被動收入是台灣投資人最愛，統計全台已有15檔左右月月配息的債券ETF，但近期殖利率攀升，債市價格滑落，各檔ETF配息力是否有影響也受到關注，觀察規模超過新台幣百億元的七檔月配型債券ETF，可發現超過半數有配息下滑的趨勢，投資人需留意其中眉角。

債券ETF達人分析，近半年多檔月配金額下滑的ETF包括00937B從0.084降到0.082元、00773B從最高0.153降到0.135元、00948B從0.055降到0.053元，以及00942B從近幾次的0.07元降到0.068元，配息金額呈現穩健上漲趨勢的則有00772B從0.136元成長至0.143元、00933B從0.07元成長至0.08元。

達人表示，進一步比較兩檔月配金額有增加趨勢的債券ETF，中信高評級公司債（00772B）最新收盤價是35.48元、而國泰10Y+金融債（00933B）則是16.82元，每張2萬元有找，價格相對親民，受到小資族和退休存債族的青睞，00933B為市面上首檔月配息有收益平準金的債券ETF，投信投顧公會資料顯示r

市場專家指出，近期全球重要股市還會受到美國大選牽動，昨川普再度發表保護費言論，今台股開盤即大跌超過200點，和23,000說掰掰，但債市和股市呈現反向關係，本日盤中可見債券ETF多由綠轉紅，建議投資人善用債券ETF，適度降低投組波動，避開這波股市震盪，目前殖利率仍在高點，領息族可分批投入。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。