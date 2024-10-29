憂經濟放緩又想追求收益 這ETF聚焦BBB級公司債違約率較低

美國、中國大陸及歐洲三大主要經濟體同步貨幣寬鬆，資金挹注有望帶動債市多頭行情。但全球經濟成長開始放緩，加上地緣政治衝突風險，也為金融市場帶來不確定性。統一投信推出統一ESG投等債15+ETF（00966B），其追蹤指數聚焦BBB級公司債兩大特色，包括違約率相對低、殖利率相對高，可以為債市投資人平衡風險與獲利機會。00966B預計11月25至27日募集繳款，募集期間每股15元。

統一ESG投等債15+ETF基金經理人張美媛表示，依國際信評公司Fitch統計1990~2023年資料，任意時間進場投資各類不同信評的公司債三年。其中，BBB級公司債的平均違約率僅有0.57%，遠低於非投資級公司債的6.78%。在景氣下行或系統性危機時，BBB級公司債與非投資等級公司債相比，抵禦風險的能力相對高。

00966B追蹤的指數嚴選信評在BBB以上，且票面利率高於4.5%的公司債。張美媛表示，根據彭博統計各類不同債券指數至今年10月25日的數據，BBB級公司債指數的到期殖利率為5.3%，高於投資級公司債指數的5.1%，而00966B追蹤指數的成分債殖利率平均為5.95%。00966B為月配息ETF，配息機制設定為月底領息。

統一投信提醒，投資人選擇ETF時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。