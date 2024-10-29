「ETF 觀測站」持續優化 助力投資人投資決策

臺灣集中保管結算所「ETF觀測站」專區為進一步提升用戶體驗，10月29日正式推出兩項新功能—ETF數據統計與ETF配息資訊，以利投資人查找其最關心的ETF重要資訊；同時，現在投資人也能在既有「ETF商品資訊」的搜尋功能，從多角度篩選出最適合自身投資需求的ETF商品，使得資料查詢更加精準，讓操作更為直觀。

集保結算所總經理陳德鄉表示，ETF作為現今最受歡迎的投資工具，規模已逼近新台幣6兆元，受益人數突破千萬。隨著ETF產品的類型及數量逐年增長，投資人對資訊的準確性與全面性需求愈加殷切。這次「ETF觀測站」的優化正是回應金管會對ETF資訊揭露及教育宣導的重視，提升投資人對ETF產品及市場的全面理解。

全新推出的「ETF數據統計」頁面，完整呈現證交所e添富網站及櫃買中心ETF訊息中心的揭露項目，投資人可一頁輕鬆瀏覽市場上的各類ETF數據趨勢，對市場脈動有更清晰的掌握。在配息方面，投資人對於即時且透明的資訊需求日益增加。為此，新增「ETF配息資訊」頁面，提供投資人一站查詢所有ETF配息細節，無論是按基金搜尋，還是按區間篩選，投資人都能快速查找並下載結果，進一步優化對於被動收入的現金流管理。

未來，集保結算所將繼續致力於市場創新，及在基金市場的核心樞紐角色，提供更多優質服務，推動市場發展，並全力支持金管會打造臺灣成為亞洲資產管理中心的目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。