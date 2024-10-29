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當年若有被動指數投資觀念不會自己選股！ 20年股市老手：能重來一次會買0050

聯合新聞網／ 切老滾雪球
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

你敢誠實面對自己的投資能力嗎？

有沒必要冒險自己嘗試投資個股，忍受多年犯錯與走錯路的風險？犯了錯之後，你又有辦法力挽狂瀾反敗為勝嗎？若願意認真與誠實地比較自己投資多年與被動指數基金的績效差距，你可能會發現自己的投資能力比原來想像的平凡多了...

我評估自己的經濟水平，透過試算平台來計算一下如果過去20年，將類似的金額投入0050至今的可能報酬，算出來的結果讓我思考了許久...

如果年輕時重新讓我選擇一次，如果我當年有被動指數投資的觀念，我鐵定不要這樣冒險自己選股投資。如果過去二十年中我再多做幾個錯誤決策，或錯過幾個重要的好運，結果將完全不同。有太多的變數讓我可能無法複製這條路徑，我幾乎敢說有90%的機會我的績效會遠遠落後被動指數的報酬率...

附圖是我試算的結果，因為時間拉得很長，我沒有記錄下自己詳細的資金投入過程，所以我只能依我可能投入的金額來計算可能的結果。

我先說明我的經濟狀況，我在2002年開始我的大學講師工作，開始有正式收入，起薪約五萬多，工作十年後才升等助理教授，年薪才開始有百萬水平。

左邊表格是假設我在0050成立的2003年的第二個月開始，每個月投入2.5萬到0050，一年約可以投入30萬，每年的股息都再投入買進更多的0050股份。持續投入累積到今天，將投入約645萬成本，這筆投資將增值為2965萬台幣，報酬率約是359%。

右邊表格則是假設我在2006年開始，先投入100萬本金，然後每年再持續投入30萬，股息也都繼續加碼0050。持續投入至今將累積670萬成本，而這筆投資將成長為3087萬，報酬率約360%。投資的結果跟第一個投資方案沒差太多，都能累積到三千萬左右的股票資產

這兩個資金投入的方式都是我可能而且應該有能力執行的。當然也可能過度理想化，因為我還有買房、投資其他事業、出國旅遊（超過百萬）、還要養一家子的額外花費，不一定能每年或每個月都能投入這麼穩定的金額。但後來升等後的收入也變高了，所以實際投入的金額應該也不會差太多（甚至應該還更高）。

所以，依我的經濟水平，我的股票資產應該要超過三千萬才合理，不然我就是在股市白忙了。至於我現在有沒有打敗三千萬這個數字，有的話又超過多少？值不值得投入這麼多時間研究投資和嘗試錯誤，我就賣個關子，未來找機會再揭曉...

但就如我前面所言，投資的過程有太多的變數，個人投資生涯中有很多關鍵的轉折點是很難複製的。雖然我認為我現在已經掌握了一些投資的訣竅，但走到這個階段仍是冒了很大的風險，也遇到了不少好運才能化險為夷。

雖然我自己很熱衷研究投資，也很享受研究投資策略和尋找優秀企業的過程，但必須承認我也是付出了很多代價，包括大量的時間和波動的情緒，而你不一定要經歷這一切。

思考看看，如果你跟我一樣有類似的經濟能力，或以家庭為單位投入類似的資本，只要靠著持續投入被動指數基金，也不用管大盤波動與總經變化，甚至更聰明點還納入報酬率高許多的美股納斯達克指數基金，你就能輕鬆累積到三千萬的股票資產，你還需要冒險自己選股投資嗎？

除非你真的很享受自己進行投資研究，也確認你已經找到正確穩健的投資策略，不然請聽聽我這位在股市打滾超過20年的老投資人的建議：「請優先考慮被動指數基金，不需要自己冒險投入個股投資」。

人生的每一年都是你累積複利的寶貴時間，時鐘滴滴答答地響，不要蹉跎了寶貴的光陰，將更多的時間留給家人與自己，而不是險惡多變的股市。

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

「能力圈選股，投資致勝的關鍵：善用你的能力圈，只買你懂的，只做你會的 讓切老幫助你徹底釋放內在的投資潛能」一書作者。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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