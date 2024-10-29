00943配0.15...他卻轉買00929？達人「加減賺價差」：新上市有隱憂
這個月因為00943兆豐電子高息等權公佈配息0.15所以慢慢的買了一些，除息後很快填息，應該是配很好散戶搶進。
上週已經開始慢慢把00943賣出轉回00929（00943全部配息+價差獲利有3萬多，慢慢轉回去）
為什麼這樣做？不是覺得00943不好，只是擔心近期股市一直盤整，00943這種剛募集只配息2次的新ETF，配息續航能力可能不太穩定。
我的小部隊大本營還是00929，這次試驗讓我學到，ETF公佈配息爆高會走強，有價差，可以加減賺。
◎本文內容已獲都明白的存股筆記授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言