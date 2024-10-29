00943配0.15...他卻轉買00929？達人「加減賺價差」：新上市有隱憂

這個月因為00943兆豐電子高息等權公佈配息0.15所以慢慢的買了一些，除息後很快填息，應該是配很好散戶搶進。

上週已經開始慢慢把00943賣出轉回00929（00943全部配息+價差獲利有3萬多，慢慢轉回去）

為什麼這樣做？不是覺得00943不好，只是擔心近期股市一直盤整，00943這種剛募集只配息2次的新ETF，配息續航能力可能不太穩定。

我的小部隊大本營還是00929，這次試驗讓我學到，ETF公佈配息爆高會走強，有價差，可以加減賺。

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