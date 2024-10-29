00940配息縮水？別只「棒打落水狗」每檔高股息都面臨！ 專家：00878、00713老牌ETF展價值

隨著月配型ETF在台灣打開知名度，許多投資人手中多少都持有一兩檔月配高股息ETF，然而近期備受大家期待的元大台灣價值高息（00940）公布了最新月配息金額，竟然出乎意料地從0.05元下降到0.04元，相較過往維持的配息，跌幅達25%，為什麼突然有這樣的變化？而投資人又該如何看待月配高股息ETF的投資策略？今天伊森想輕鬆地跟大家做解說，讓讀者了解關鍵資訊。

高股息又減息 超配？

其實，不只是00940的表現讓投資人跌破眼鏡，近期許多高息ETF配息率都有「縮水」的現象出現，從上表就可以看到，包括大家熟悉的復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）等商品，配息金額都有所減少。

而對許多投資人來說，大家擔心的是當初被高股息ETF吸引的地方就是他的高配息與高殖利率，如今配息縮水這豈不是給自己鬧了一齣笑話，但投資人應該仔細想想，高股息ETF的配息來源終究是依附著台股大盤與企業獲利表現，如果台股大盤沒有辦法長期做到的事，為何高股息ETF可以做到呢？

伊森想先帶大家看一份資料，首先若是用台股目前的位階23000點為基準軸，台股市值300大殖利率>5%的股票，其實只有稀少的23檔，要知道這個基數是市值三百大喔，要是有任何一檔高股息ETF有辦法閃開這些股票，那真的事非常厲害的事情。

可是問題來了，如果一檔高股息ETF買的都是台股，而這些個股的殖利率平均都在5%以下，那高股息ETF又怎麼可以輕易配出超過5%的殖利率呢？

資料來源：財經Ｍ平方

其實投資人要去思考的是，這些高息ETF的環境「台股」平均值利率到底是多少？

透過上圖我們可以看到大多時候台股的殖利率約落在4-5%的位置上，這也表示要配出超額殖利率甚至是1倍、2倍的數據是非常困難的，通常都會需要特別的事件與環境才可能達成。更別說現階段台股已經漲了如此之多，台股平均值利率已經下降到2%多的水平。

法人也提及，高股息ETF配息來源還有資本利得的分享，以過去經驗來看，配息配到10％～12％之多，真正含息量僅4％～5％，白話來說，這筆錢是ETF過去一段時間賺到的價差，也意味著ETF幫你強制獲利了結。

而這點將會很大程度的與各高股息ETF的發行時間與選股邏輯掛勾，舉例來說因為00929選在2023年大跌時發行(當時台股指數在15000點)，那時候台股滿地都是便宜股票，00929打底打得很好，很容易賺到資本利得來配息。

但相信投資人都知道，近期這批新進高股息ETF除了自帶高股息選股邏輯外，通常都含有動能或是科技選股，這就很有可能在景氣循環或是波動放大時承受更大的下跌幅度，也就是說，如果資本利得表現不好，這些高股息ETF的配息就很有可能使用收益平準金（左手換右手），或是均值回歸到大盤平均表現的4-5%水準。

注意高股息淨值與發行價差距

其實投信業者自己也有分析過，ETF的配息來源主要包含現金股利、利息收入、收益平準金、已實現資本利得這幾項，而收益平準金當然可以拿來「平滑」殖利率曲線，白話文來說就是不會讓投資人一下領很多一下又很少，造成不穩定的配息表現，但就像任何股價除息一樣，如果不能填息，則配發收益平準金不過就是把投資人自己的錢還給自己而已。

而除了收益平準金要注意外，伊森也整理了上表提供給投資人參考，其實台灣的ETF是有法規規定，ETF價格低於發行價時，是不可以配發資本利得，這也是造成上表中00940配息縮水的原因之一，因為他只能配發來自上市櫃公司的股息，而大家都知道高股息ETF真正來自上市櫃公司股利佔比不高，多數都是「資本利得」。

為此，伊森想跟投資人說明的是，與其期待高股息ETF隨便都配出8%、9%、10%殖利率的想像，不如去尋找能夠穩定配息且受過市場多空循環考驗的高股息ETF，例如上表我們看到的00878、0056、00713等等。

抑或著，投資人在真正開始投資之前，要把心態回歸到台股高股息平均的殖利率5%-6%的角度去看待這類商品，這樣在設定買進的價格與面對跌價時，才不會有錯誤的認知，導致不必要的虧損與心理不平衡。

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