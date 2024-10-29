台股、債券ETF受益人數再創高 台股高股息ETF受益人數連兩周減少

美債殖利率持續向上，但投資人對債市長線看好，持續逢低買進債券ETF。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，債券ETF受益人數來到 207 萬人，較上周大增 4.1 萬人，續創歷史新高。而在台股ETF方面，受益人數來到 992.9萬人，雖續創新高，但高股息 ETF 受益人數較前一周續減 3,052 人，連兩周減少，「降息風」是否影響投資人持有意願，仍待觀察。

此外，投資人也持續加碼海外 ETF，上周受益人數來到142.1萬人，周增1.1萬人，除陸股外，投資人也對海外科技股 ETF 產生興趣。整體而言，以債券 ETF單周受益人數增加 2%表現最佳，且債券 ETF 受益人數今年以來大增 81%，為三類 ETF 中表現最亮眼，凸顯投資人看好美國啟動降息循環後的債市多頭行情。

今年以來，台股 ETF 受益人數成長385.9萬人，增幅64%。高股息 ETF 受益人數合計704.4 萬人，占整體台股 ETF 受益人數達 71%；且高股息 ETF 受益人數年增326.1萬人，增幅高達 84%。然而值得一提的是，台股 ETF 受益人數雖續創新高，但高股息 ETF 受益人數繼上周減少6千人後，本周受益人數續減3千人，連兩周減少。

中信投信基金經理人張圭慧表示，美國道瓊指數近期創高後出現回檔，主因是時間逼近美國總統大選，市場避險情緒濃厚，但以科技股為主的納指已經領先來到歷史高點附近，緊接著本周將是科技巨頭的超級財報周，投資人對 AI 後市展望仍樂觀。回到台股，加權與櫃買指數雖仍震盪，但指標股「護國神山」台積電（2330）仍站穩千元大關，且第4季為科技股旺季，投資人顯然較青睞半導體相關ETF，以及「含積量」高的市值型 ETF，但高股息 ETF 仍會吸引期待穩定息收的投資人加碼持有。

美國經濟依然強韌，根據研調機構預測，聯準會11月僅降息 1 碼的機率大幅提升，十年期美債殖利率持續攀升至近幾個月高點，債券 ETF 近期走勢疲弱，上周僅因地緣政治因素小幅反彈。不過，追求穩定息收的投資人仍持續加碼債券ETF，今年以來債券 ETF 受益人數增加92.8萬人，增幅高達81%，穩居三類 ETF之冠，而長天期美債 ETF、投資等級債 ETF 仍是最熱門標的。

中信美債 20 年（00795B）經理人張瓈尹表示，近期美債殖利率反彈，主要是因為美國經濟可望軟著陸，使市場聯想到 1995 年聯準會主席葛林斯潘（Greenspan）降息3碼使經濟安全軟著陸的情境，但隨後利率走高，因此導致債券市場利率大幅反彈。不過這應該是對之前降息過度反應的重新校正。

另外，是美國大選帶來的不確定性。張瓈尹指出，雖然 Real Clear Polling 民調表示兩黨候選人支持度接近，但根據 Polymarket 預測中心顯示，川普勝選機率逐漸升高，市場擔心如果總統與參眾議院皆由共和黨取得勝利，一系列的政策可能會對未來經濟引發不小衝擊，尤其多項政策隱含通膨因素，例如貿易政策關稅、移民政策，財政政策等，皆可能使得通膨頑固，難以依聯準會預期持續下滑，且擴張性財政政策恐擴大長期的結構性財政赤字風險，同樣導致美債殖利率近期走高，但這也帶有「川普交易」的意味。

張瓈尹表示，雖然債市消息面利空頻傳，但美國經濟仍有許多挑戰，美債殖利率在短期利空打壓下，最終還是會回歸基本面，長天期債券利率敏感度高，此時可分批布局長天期美債 ETF，於降息循環期間表現最為出色，此外，高評級公司債因有信用風險溢酬，利率較公債高，收益也優於公債。也建議投資人可適度調整資產配置，利用降息循環初期布局殖利率較高的投等債 ETF，可望享有較佳的殖利率水準。

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