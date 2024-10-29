債券ETF一片倒「已經在公園打地鋪了」！ 專家：美選前股市震躲債避險

因投資市場提早反應聯準會降息，當美國聯準會正式宣布調降利率後，殖利率反而上升，已達4.24%，台灣債市ETF價格一片倒，不少投資人哀號「已經在公園打地鋪了」，不過也有人抓緊甜甜價時機，加碼補倉，債券ETF最新規模突破2.9兆元，所有ETF月增規模前十名中，債券型ETF就佔了四名。

觀察市面上所有ETF，近一個月(09/25~10/28)的月增規模，攻上前十名的債券型ETF有國泰20年美債（00687B）、中信優息投資級債（00948B）、元大美債20年（00679B）、群益ESG投等債20+（00937B），其中國泰00687B月增規模達139.9億，奪下債券型ETF第一名，基金總規模超過2,561億，接下來依序是00948B、00679B、00937B，近一個月規模分別成長93.2億、91.2億，以及77.9億。

ETF達人點出，降息循環開跑，相較其他種類型債券ETF，長天期公債ETF資本利得空間更有感，以00687B來舉例，存續時間落在17年左右，假設殖利率降1%，債券價格會跟著上漲17%，以此類推，降2%則有34%的報酬率可期待，加上持有期間領的債息約略5%左右，相當可觀。

市場專家點出，美國聯準會今年預計還會再降兩碼，明後年也都還會降息，未來長、短天期債券殖利率會同步下行，而債券價格跟殖利率是反向關係，等於說長線來看，債券ETF價格仍有上漲空間，建議投資人一定要有耐心、繼續抱著。

再加上美選不定性因素蠢蠢欲動，根據美國CNN電視台日前公布的民調顯示，川普及賀錦麗的支持度平分秋色，雙方以47%支持率戰成平手，紐約時報的封關民調也可看出，兩邊陣營戰況膠著，支持率都是48%，專家分析，在美選結果明朗前，股市會比較震盪，不妨趁現在將資金分批轉移到債市避險。

債券ETF月增規模前十名

資料來源；CMoney，2024/10/28

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。