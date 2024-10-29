006208、00922、00905...達人推7檔選1市值型：月存1萬以下資金別太分散

今天存股Q&A帶來的是選股與配置的小建議，大家可以來初步幫自己的投資組合做健檢，提升整個組合的效率。

本篇主要有兩大重點：第一、如果你的選股清單或持股中有這七檔ETF，建議只要挑選一檔就可以！

第二、組合配置小訣竅，小編也附上自製的配置清單提供參考。

ETF配置小撇步

接下來也有很多人會問自己目前的配置有沒有問題？小編建議可以往「低重疊、讓持股涵蓋更多市場」的方向去思考：比方說市值型可以搭配中小型、低波動、國外型來參考，這樣能讓你的投資組合更有計劃性與邏輯，而不是這個買一點那個買一點，容易失去投資方向。

那如果在40歲以上的投資朋友，也會建議至少將20%配置在債券上；50歲則增加到30%，以此類推，可以以違約風險較低的美債、投等債為參考方向。

小提醒：資金不建議太分散

之前小編也有提過，如果你每個月投入的資金不多，建議先將火力集中在市值型上面，當每個月投能入的資金至少1萬元再考慮增加組合，而其中投入市值型的比例也建議不低於50%。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。