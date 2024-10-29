高股息配息縮水成常態？網點名0050：市值型ETF將成趨勢

台股28日開高走低，收在23,198.07點，下跌150.38點，跌幅0.64%。PTT網友討論，今年高股息ETF受到台股股價大漲影響，導致配息率下降，法人認為高股息ETF配息縮水將成新常態，降息潮可能會持續到明年上半年。有網友分析，0056、00878明年配息率應可維持8%左右，但2026年就很難說，有人推薦006208加上00713的投資組合，大讚「漲能漲、跌能扛」。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，高股息ETF報酬率輸給大盤，也較市值型ETF 0050更差，現在配息又縮水，未來幾年高股息ETF投資熱度可能會逐漸縮減，投資人會開始改投資0050，利用0050擁抱台積電。

其他人留言「高股息個股，才是王道啦，跟高股息ETF是兩碼子」、「買高股息，然後被扣所得稅還很開心，我真的無法理解」、「你難道不覺得指數殖利率4%動不動配6%很怪嗎？這種靠資本利得硬配的別高興太早，沒天天過年的」、「直接買台積電才是王道」、「大空頭來襲，一堆高息etf大概會變低息」、「聽說現在棄50+713跑去買922+915的人變多了」。

還有人說「台灣人超愛高股息，很愛領息的感覺，那種很像白嫖到一筆錢的感覺超爽的」、「每3個月領錢讓我有活下去的動力」、「發行時間有差，新的哪有那麼多資本利得可以配，高檔發的之前例子00900就蹲一個多空循環才回發行價」、「006208+0051 投資台股最佳選擇」、「風水輪流轉吧，去年高息強，今年大盤強」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。