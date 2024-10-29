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高股息只有00915贏大盤！網讚：006208、0050是更好的選擇

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論ETF。台股示意圖。聯合報系資料照
網友討論ETF。台股示意圖。聯合報系資料照

台股大盤今年以來截至9月底含息報酬率為26.9％，而績效超越大盤的ETF包括006208、0050、00905、00692、00850、00922、00923，另高股息ETF中僅有00915超越大盤績效。PTT網友點名，「006208和0050是比高股息更好的投資， 可以藉由他們買進全世界最好的企業台積電」。

台股28日開高走低，收在23,198.07點，下跌150.38點，跌幅0.64%，成交量3,282.76億元，三大法人買超57.71億元。台積電（2330）收最低1,050元，跌幅1.41%；聯發科（2454）收1,335元，上漲1.52%。

一名網友在PTT發文分享新聞並表示，今年市值型ETF 006208、0050績效超越大盤表現，可見這兩檔是比高股息更好的投資， 可以藉由他們買進全世界最好的企業台積電」。

其他人留言「00692股息大盤一把罩」、「今年是ETF不配息就搗蛋年」、「大盤扣掉台積電的話，還是有很多ETF贏大盤」、「重點在於2330，其他不重要」、「00692市值型沒問題啊」、「然後明年如果反過來呢？敢打包票明年績效一樣市值贏嗎？」、「你拿漲的那年來算，怎麼不算兩年前跌的那區間？」、「市值型就沒有每月匯錢進來戶頭啊，績效再好一百倍也沒用啦」。

還有人留言「單純這兩年台積太強」、「台灣前5大ETF各分配比例下去投就好了」、「87%高股息etf選股邏輯都有一個殖利率加權，想想殖利率怎麼計算的就知道為什麼高股息成分股不會有gg，高股息選股邏輯非常好，幫你把那些飆股通通篩掉，成分股都是高殖利率、配息高、股價又便宜，喜歡同樣價格買更多張數的投資者非常適合」、「高股息去年漲太多，今年就均值回歸正常而已」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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台股大盤今年以來截至9月底含息報酬率為26.9％，而績效超越大盤的ETF包括006208、0050、00905、00692、00850、00922、00923，另高股息ETF中僅有00915超越大盤績效。PTT網友點名，「006208和0050是比高股息更好的投資， 可以藉由他們買進全世界最好的企業台積電」。

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