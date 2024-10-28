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00919繼續按照計畫買進一張！ 真星華：疑似又感冒下班後要去看診
繼續按照計畫買進一張00919。
周一症候群，早上在捷運站入口呆立一下，抗拒搭捷運，10秒後認命的進入站內搭車來上班。
早上打噴嚏、流鼻涕、身子有點無力...
不是吧，感冒才好幾天，又來了嗎？晚上睡覺冷氣開29度（沒打錯，29度），沒蓋被子應該不會著涼啊。
中午來碗熱熱的貢丸湯，流流汗，身體舒服一點。下午要多喝溫熱水，下班後，乖乖去看診吧。
◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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