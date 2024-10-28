投資吉伊卡哇？一組五隻喊價4500元！ 專家：不如買00922的市值型ETF

超人氣IP吉伊卡哇以可愛的角色與頗具深度的劇情深得喜愛，每每推出周邊都會引起粉絲喊搶，上週官方一口氣推出大量新品，限購規定哄抬商品價格。

有網友分享「原本一隻娃娃換算台幣約410元，現在代購賣一組五隻喊價4500元」，網友直呼「想投資了」、「日本也有自己的台吉電」，但另一派聲音認為「娃娃價格容易泡沫化，乖乖投資市值型跟大盤走比較實際」、「與其給代購賺不如我自己飛日本買，9月開始定期定額買00922，明年三月的旅費就靠這筆存，到時候愛買多少有多少」。

有投資專家指出，不只是吉伊卡哇，其他知名IP也會有類似炒高亂象，從粉絲的角度來說因商品稀缺，價錢容易哄抬，但如果打算以此為投資的話風險極高，如官方補貨讓市面上流通商品數量變高，現貨的價格出現跌崩都是有可能的，改存ETF走正規的投資路徑卡實在。投資標的建議有風險分散、未來成長性大的市值型ETF為主，像是國泰台灣領袖50（00922）、富邦台50（006208）。

從上週的集保中心公布市值型ETF受益人數排名，前三名分別006208、FT臺灣Smart（00905）以及00922，但達人建議，細看這幾檔，富邦006208今日盤中一度衝高至116元，00905上周50檔成分股中就有41檔遭調整，周轉率過高，對於長期投資反而是種傷害。

相比之下00922不僅便宜，成分股也有台積電，目前每股只要21元左右，買一張006208，可以買5張的00922！小資族累積張數更有感，且十月中旬國泰00922甫完成最新一次除息，每張配出1元再創自身新高，引爆存股族瘋搶。

法人機構表示，台股第四季普遍受到看好，日前台積電法說會公布第三季業績超乎預期，稅後純益達新台幣3252.6億元讓市場驚豔。26日企業運動會時創辦人張忠謀與董事長魏哲家致詞時皆對公司未來展望有信心，將持續擴大技術領先優勢，預期相關ETF會是受惠者。

00922持有逾3成的台積電，還加上鎖定市值大且獲利表現優秀的企業，如鴻海、聯發科、台達電、廣達等一籮筐科技股，以及富邦金、國泰金、中信金等金融股來穩定波動，打造追漲抗跌投資組合，緊抓台股年底走揚行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。